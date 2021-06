V otázke nápravy pre obete nezákonnej sterilizácie hľadáme riešenia, tvrdí Peter Pollák mladší

BRATISLAVA - Téma možného odškodnenia obetí nezákonnej sterilizácie je na stole a plánom je nájsť riešenia. V súvislosti s otázkou legislatívy, ktorá by sa zaoberala nápravou nezákonného zásahu, ku ktorému došlo v minulosti pri sterilizáciách najmä rómskych žien bez ich súhlasu, to uviedol podpredseda Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák mladší (OĽANO).

"V najbližšej dobe by sa tiež mala uskutočniť odborná diskusia s organizáciami, ktoré sa v problematike pohybujú a výbor s nimi o týchto témach komunikuje,“ dodal Pollák. V tejto chvíli je podľa neho predčasné hovoriť o tom, či by mal mať odškodňovací zákon podobu, ktorá bude identická, alebo sa bude blížiť práve schvaľovanej českej právnej norme, predpokladajúcej jednorazové odškodnenie obetí nezákonnej sterilizácie v rokoch 1966-2012. Pollák však uisťuje, že iniciatívne sa k otázke postavia v najsilnejšom koaličnom hnutí. "V OĽANO by som chcel v najbližšej dobe otvoriť túto tému," oznámil.

Mimovládne organizácie v utorok (8.6.) upozornili, že dolná komora českého parlamentu v piatok 4. júna schválila zákon o odškodnení protiprávne sterilizovaných osôb. Poukazujú pritom na to, že na Slovensku sa zatiaľ nepripravujú žiadne kroky k prijatiu podobnej legislatívy.

Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová deklarovala, že opätovne upozorní príslušné orgány na dôležitosť venovať sa zabezpečeniu nápravy pre ženy, ktoré boli protiprávne sterilizované. K nezávislému a dôkladnému vyšetreniu prípadov nezákonných sterilizácií na Slovensku vyzvali SR i medzinárodné ľudskoprávne orgány, svoje odporúčanie smeroval k slovenskej vláde v roku 2016 aj Výbor OSN pre ľudské práva.

Prípady nezákonných sterilizácií zdokumentovala Poradňa pre občianske a ľudské práva v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Centrum pre reprodukčné práva v roku 2003. Závery vychádzali z 230 rozhovorov uskutočnených s rómskymi ženami z marginalizovaných komunít na východnom Slovensku, z ktorých väčšina mala podozrenie, že boli sterilizované bez predchádzajúceho informovaného súhlasu.