Vytočená Bittó Cigániková z SaS: Prestaňte liezť ženám do materníc, kolegovia!

BRATISLAVA - Všetci ešte máme v živej pamäti neľútostný boj medzi predsedníčkou výboru pre zdravotníctvo Janou Bittó Cigánikovou a ultrakonzervatívnou členkou OĽaNO Annou Záborskou. Témou boli interrupcie a Záborskej zákon napokon neprešiel takpovediac "o chlp". Aktuálne Záborskú predbehol Martin Čepček, ktorý má v OĽaNO pozastavené členstvo. Jeho zákon by znemožnil interrupciu každej žene, ktorá nebola znásilnená s tým, že znásilnenie by musel potvrdiť prokurátor. Druhou vínimkou by bolo poškodenie plodu. Aj v tom prípade by žena musela predložiť posudok od dvoch lekárov.

"Hnevám sa!" napísala Jana Bittó Cigániková v statuse na sociálnej sieti s tým, že koalícia je vo vláde niečo vyše roka. "Za ten čas sme mali predložených toľko zákonov siahajúcich na reprodukčné práva žien, že sa mi to už nechce ani rátať. Našťastie, nič z toho neprešlo. To, že si niektorí poslanci robia self-promo zjavne nepriechodnými bludmi, to mi až tak nevadí. To svedčí o ich politickej váhe a malosti. Vadia mi ale dve roviny ich konania," napísala rozhnevaná poslankyňa a zdúraznila, že jej kolegovia z parlamentu týmto neustále rozbíjajú krehký zmier v spoločnosti, rozdeľujú ľudí na dva tábory, vyvolávajú nenávisť a nevraživosť.

Zdroj: Topky - Maarty

"Pocítila som to ja a aj mnohí moji kolegovia - z liberálneho či konzervatívneho spektra. A keď sa chvíľu zdá, že začína byť pokoj, tak príde ďalší podobný návrh," posťažovala sa mladá saskárka. Poslankyňu však hnevá aj ďalšia vec. "Druhá je, že miesto toho, aby poslanci pracovali na systémovej pomoci ženám i rodinám a vytvárali im príležitosti, ako von z ťažkých životných situácií, oni im chcú jednu z mála možností zobrať. A jediným dôvodom je, že oni si myslia, že je to tak správne. Nezaujímajú ich osudy žien, nezaujímajú ich osudy narodených detí. Zaujímajú ich len to, aby žena nemohla podstúpiť zákrok a všetko ostatné budeme asi riešiť až potom. Ak vôbec," pokračovala ďalej.

Zdroj: Topky - Maarty,

Čo je podľa Cigánikovej dôležité?

Nikto nepovažuje interrupcie za pozitívny jav.

Sprísnením zákona interrupcie nijak neobmedzíme.

Počet interrupcií dlhoročne klesá vďaka zvyšujúcemu sa životnému štandardu.

Ak chceme znížiť počet interrupcií, musíme začať so sexuálnou výchovou na školách a sprístupniť antikoncepciu.

Ak chceme znížiť počet interrupcií ešte viac, musíme prijať komplexné opatrenia a dať ženám možnosti, ako von z ťažkých životných situácií.

A to vrátane zvýšenia životnej úrovne rodín, aby dieťa nebolo ekonomickým trestom, zrovnoprávnenia matiek na trhu práce, prevencie a potláčania domáceho násilia, posilnenia azylových domov, možnosti bezplatnej sterilizácie, utajeného tehotenstva, zlepšenia adopčného systému a tak ďalej.

Zdroj: Facebook/Zomri

Na záver si pripravila ešte aj poriadne drsný odkaz: "Takže, pán poslanec Čepček a spol., máte tu kopu vecí, čo riešiť, aby ste znížili počet interrupcií, tak konečne prestaňte liezť ženám do materníc."