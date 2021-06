Strašné FOTO z miesta nešťastia! Vodič vbehol rovno pod vlak: Z jeho športiaka ostala kopa šrotu

Nešťastie sa odohralo v stredu krátko po deviatej ráno neďaleko Dunajskej Stredy. Vodič s rakúskym evidenčným číslom išiel podľa slov polície od obce Michal na Ostrove smerom na Holice. „Pri vjazde na nechránené železničné priecestie pravdepodobne nerešpektoval výstražné svetlá červenej farby a vošiel na prejazd,“ skonštatovali muži zákona.

Rušňovodič už nedokázal zrážke zabrániť, s vlakom do auta narazil. Vodiča z vraku vyslobodili dunajskostredskí hasiči, ktorí mu spolu so záchranármi poskytli predlekársku pomoc. „Po stabilizácií bol zranený naložený do sanitky a prevezený za asistencie hasičov na najbližšie futbalové ihrisko, kde pristál vrtuľník záchrannej služby,“ priblížila krajská hovorkyňa hasičov v Trnave Lena Košťálová. Ako dodala, predbežná škoda na havarovanom aute bola stanovaná na sumu 300 000 eur.

„Okolnosti a príčiny, za ktorých došlo k dopravnej nehode, budú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ doplnili ochrancovia zákona.

Na nechránených železničných priecestiach je potrebná mimoriadna opatrnosť

Polícia upozorňuje, že najmä v prípade nechránených železničných priecestí si treba počínať mimoriadne opatrne. „Týka sa to nielen vodičov, ale aj chodcov a cyklistov. Pred vstupom na železničné priecestie dôrazne žiadame ľudí, aby rešpektovali závory a výstražné svetlá. Skôr ako vojdete na prejazd, treba spomaliť a presvedčiť, či je možné ho bezpečne prejsť,“ zdôraznili policajti a pripomenuli, že na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!" je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať. Musí však dbať na to, aby auto nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom.