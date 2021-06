KORONAVÍRUS Situácia sa naďalej zlepšuje: Lengvarský predstavil júnový stav, už máme aj dva zelené okresy!

VIDEO Aktuálna pandemická situácia:

Zelené okresy, ktoré sa na mape objavili sú síce len dva, no o to je ich prítomnosť skvelá. Ide o Šaľu a Turčianske Teplice. Od pondelka sa tam teda do veľkej miery uvoľňujú protiepidemické opatrenia. Ako príklad môžeme spomenúť napríklad reštaurácie, kde už nebudú žiadne obmedzenia. Zelené okresy majú podľa automatu totiž svoj význam v tzv. fáze monitoringu.

Od budúceho pondelka (7. 6.) nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom stupni varovania budú tri okresy, v prvom stupni varovania ich bude šesť, v druhom stupni ostražitosti ich bude 29 a v prvom stupni ostražitosti ich bude 39.

V stupni monitoringu budú dva okresy. Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Situácia sa zlepšuje

Epidemická situácia sa naďalej zlepšuje. Počet nových prípadov nového koronavírusu je menej ako 250 denne, v nemocniciach je okolo 400 pacientov, pričom iba 34 z nich potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu. Situácia sa priaznivo vyvíja aj v okolitých krajinách. V stredu o tom na tlačovej konferencii informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.

"V priebehu najbližšieho týždňa, možno pár dní, dosiahneme milión osôb, ktoré budú plne vakcinované," oznámil Mišík. V súčasnosti je plne zaočkovaných takmer 882.000 ľudí. Aspoň prvú dávku dostalo vyše 1,7 milióna ľudí, čo predstavuje 38 percent populácie nad 16 rokov. V kategórii nad 70 rokov dostalo vakcínu už 65 percent osôb.

Na termín očkovania čaká okolo 100.000 osôb, najviac na severozápade Slovenska. K nízkemu záujmu o očkovanie v niektorých regiónoch minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) povedal, že ak ľudia nemajú záujem o vakcínu, musí prísť vakcína za nimi. Umožniť sa má očkovanie aj u všeobecných lekárov či hromadne vo veľkých firmách.

V druhom stupni varovania budú okresy Banská Štiavnica, Kysucké Nové Mesto a Myjava. Od pondelka budú v prvom stupni varovania okresy Bardejov, Nové Mesto nad Váhom, Ružomberok, Skalica, Sobrance a Trenčín.

Druhý stupeň ostražitosti

V druhom stupni ostražitosti budú zaradené okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Medzilaborce, Námestovo, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trnava, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.

Do prvého stupňa ostražitosti budú zaradené okresy Bratislava I.-V., Brezno, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Poltár, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Sabinov, Senec, Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš a Zlaté Moravce.

Ďalšia vakcína na obzore

To, či Slovensko v rámci očkovania proti novému koronavírusu využije aj čínsku vakcínu od spoločnosti Sinovac Biotech, záleží od jej schválenia Európskou liekovou agentúrou (EMA). Pre TASR to v stredu po rokovaní vlády povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková pre TASR uviedla, že vakcína sa nachádza v procese priebežného posudzovania, tzv. rolling review zo strany EMA od 4. mája.

Priblížila, že ide zatiaľ o poslednú vakcínu zaradenú do rolling review. "Okrem nej sa v procese nachádzajú vakcíny od spoločností CureVac, Novavax a vakcína Sputnik V," uviedla. Podľa ŠÚKL nateraz nie je známe, kedy by vakcína mohla byť registrovaná, keďže proces priebežného hodnotenia závisí najmä od toho, ako rýchlo a v akej kvalite dodáva žiadateľ potrebné informácie o kvalite, účinnosti a bezpečnosti vakcíny.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok (1. 6.) schválila na núdzové použitie vakcínu vyrábanú čínskou spoločnosťou Sinovac Biotech. Vakcína CoronaVac sa stala v poradí druhou vakcínou čínskej výroby, ktorú WHO schválila na očkovanie proti chorobe COVID-19.