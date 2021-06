KORONAVÍRUS Politici očakávali tisíce čakateľov na Sputnik: Krutá realita prvý deň po spustení, táto mapa ich odrovná!

Podľa dát z dnešného rána je totiž najvyšší záujem v Žilinskom kraji, pričom ostatné kraje výraze zaostávajú.

Zdroj: vedapomaha.sk

V čakárni na Sputnik V čaká zatiaľ hlboko podpriemerné číslo

Krutá pravda sa však ukázala na počte čakateľov na neregistrovanú vakcínu. Kým niektorí hovorili o tisícoch žiadateľov, ktorým nákupom ďalších vakcínu bude nutné vyjsť v ústrety, po včerajšku bolo v čakárni dnes ráno len 1636 ľudí, čo je určite výrazný podpriemer očakávaní. Grafy spracovala už spomínaná Veda Pomáha spolu s tvorcom Martinom Hubom.

Zdroj: vedapomaha.sk

Prvá dávka by sa mala podať v pondelok

Slovensko len včera spustilo čakáreň na očkovanie Sputnikom V cez portál korona.gov.sk. Očkovať by sa malo dať v Lučenci, Bratislave, Michalovciach, Nových Zámkoch, Humennom, Bojniciach, Piešťanoch či Žiline. Prvá osoba má byť zaočkovaná v pondelok 7. júna. V utorok to v relácii TV Markíza Na telo plus oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Očakáva, že zaočkovať sa dá okolo 80.000 ľudí.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Podľa šéfa rezortu zdravotníctva by malo v každom kraji fungovať jedno očkovacie centrum. "Teraz sa doriešuje logistika, návoz vakcín, ich uskladnenie,“ uviedol. Očkovanie bude určené pre osoby vo veku od 18 do 60 rokov. Logistiku tejto očkovacej vakcíny považuje za najkomplikovanejšiu, keďže po rozmrazení vydrží dve hodiny.

Lengvarský sa vyjadril k dodatku zmluvy k Sputniku V, v ktorom sa spomína šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová. Tej dôveruje. "Niekoľkokrát som sa za ňu postavil a myslím si, že v ničom nepochybila," povedal.