Sú už na pokraji rozpadu? U Za ľudí to poriadne vrie, včerajší odchod dal čerešničku konfliktu Remišová vs. Kolíková

BRATISLAVA - Zhasli už aj posledné nádeje na to, že strana Za ľudí dovládne toto volebné obdobie bez rozpadu? Odpoveď na túto otázku už čiastočne poskytlo včerajšie predsedníctvo, ktorého priebeh a záverečný odchod krídla Márie Kolíkovej len dokazuje, že medzi ministerkou spravodlivosti a predsedníčkou Veronikou Remišovou je to mimoriadne napäté. Koalícia má pritom už dosť problémov aj bez tohto rozpadávajúceho sa subjektu.

Kritikom predsedníčky a vicepremiérky Remišovej sa včera totiž ani nepodarilo odhlasovať mimoriadny snem. Na ňom mala strana opätovne voliť svoje vlastné vedenie.

Šach - mat a predčasný odchod, toto bola posledná kvapka, tvrdí Kolíková

Včera totiž krídlo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej mimoriadne citlivo prijalo správu o tom, že Remišová zmenila rozloženie síl v predsedníctve tak, že odvolala jej dvoch členov. Skupina Kolíkovej sa rozhodla teda reagovať mimoriadne rázne a rokovanie strany opustili predčasne. Týmto gestom Remišovej prvýkrát verejne prejavili nedôveru, čo nevyhnutne znamená štrukturálne problémy v základoch strany. "Bola to posledná kvapka, keď jej vyjadrujeme nedôveru. Chceme o tom rokovať aj s koaličnými partnermi,“ povedala napätá Kolíková po odchode.

Niečo podobné sme v minulosti mohli vidieť napríklad v strane SaS, kde sa krídlo Ľubomíra Galka rozhodlo najskôr odštiepiť na platformu, no neskôr zo strany aj odišli vo väčšom počte.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Okrem Kolíkovej odišli aj ďalší členovia ako poslankyňa a už aj verejná kritička Remišovej Vladimíra Marcinková, primátor Nitry Marek Hattas, Tomáš Lehotský alebo Vladimír Ledecký. V tejto chvíli to vyzerá, že na nerozhodných a zmierlivých barikádach, ktoré chcú len zvolanie mimoriadneho snemu a neprikláňajú sa ani na Remišovej ani na Kolíkovej stranu sú Juraj Šeliga a Jana Žitňanská.

Za šéfa chcela Remišová Šeligu, Kolíkovci ju vraj odignorovali

Za spoločného kandidáta na šéfa Za ľudí, s ktorým by šlo predsedníctvo na mimoriadny snem, chcela predsedníčka strany Veronika Remišová navrhnúť podpredsedu Juraja Šeligu. Tvrdí, že skupina okolo podpredsedníčky Márie Kolíkovej si jej návrh ani nevypočula. Dodala, že toto krídlo rozpútalo vojnu v strane a boj sa začal aj v regiónoch. Označila to za pučistický spôsob. Poslanecký klub Za ľudí je podľa Remišovej rozdelený na polovicu a pripustila, že to môže ovplyvniť aj koaličné rokovania.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Remišová nechcela, aby sa strana rozvadila

Remišová tvrdí, že sa chcela na utorkovom predsedníctve dohodnúť konsenzuálne, teda jednomyseľne, na spoločnom kandidátovi, aby sa strana cestou k snemu "nerozvadila" a aby nepolarizovala členskú základňu. Ak chcú v strane diskusiu, od rokovacieho stola sa podľa nej neodchádza. Šéfka Za ľudí tiež tvrdí, že pravdepodobne by mali po utorkovom predsedníctve aj konkrétny dátum snemu s konkrétnou ponukou, keby viacerí členovia neodišli. "Nie je to úctivé ani voči členom strany," povedala Remišová novinárom.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Vhodným spoločným kandidátom bol podľa nej Šeliga. "Pre jedno krídlo je neprijateľná ako predsedníčka pani Kolíková, druhé krídlo chce zmenu súčasného vedenia. Pán Šeliga nie je v žiadnom tábore, je to nejaký kandidát stredu, alebo môže byť kandidátom zmieru," povedala s tým, že Kolíková dostala dôveru, aby robila reformy v justícii a nikomu neprospieva, aby sa tri mesiace zaoberali vnútrostraníckym sporom. Zopakovala, že sama by za šéfku nekandidovala, ak by sa dohodli.

Súťaž sme tu už mali, pred deviatimi mesiacmi, tvrdí Remišová

"Otvorenú súťaž sme mali pred deviatimi mesiacmi, kde bol predseda zvolený na štyri roky. Teraz, keď má niekto ambíciu kandidovať, vyvolali členovia jedného krídla vyslovene vojnu v strane. Rôznymi mediálnymi vyjadreniami strane škodia. Cesta pre stranu je dohodnúť sa na jednom kandidátovi, aby sa strana ďalej neštiepila a nepolarizovala," vyhlásila Remišová.

Časť členov strany Za ľudí okolo Kolíkovej vyslovila nedôveru predsedníčke strany. Kolíková hovorí o vytvorení akejsi frakcie v rámci strany. Jej obsahom má byť vyslovenie nedôvery ich líderke, ale aj zachovanie koalície. Z utorkového rokovania predsedníctva, kde sa malo rozhodnúť o zvolaní mimoriadneho snemu, odišli predčasne pre viaceré personálne zmeny. To, či odídu zo strany úplne, považujú za predčasnú otázku.