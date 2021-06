Najskôr farmár, potom beznádejný politik a teraz ... hrozba basy: Františka Oravca obvinila NAKA!

Informujú o tom Aktuality.sk. Oravec sa spolu s Patrikom Magdoškom stali známi a medializovaní po tom, ako popisovali prípady šikanovaných farmárov počas minulej vlády, kedy sa tiež prišlo na podozrivé praktiky pri agrodotáciách. Nezabudnuteľné je aj video z roku 2019, kedy ich dokonca musela polícia a SBS-kári násilne vyvliecť z hotela, kde prebiehal tlačový brífing.

Najskôr farmárčenie, potom politika a teraz hrozba väzenia

Magdoško a Oravec sa po ich prirodzenom povolaní pokúšali dostať aj do politiky cez ich subjekt Máme toho dosť!, no podľa očakávania a prieskumov sa im to napokon nepodarilo. Oravec sa prezentoval ako protikorupčne zmýšľajúci človek, no teraz ho NAKA obvinila zo subvenčných podvodov!

František Oravec (vpravo) a Patrik Magdoško. Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Rok 2010

Podľa hovorcu policajného prezídia Michala Slivku vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie osobám F. O. a K. C. za pokračujúci zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v jednočinnom súbehu s pokračujúcim obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu.

Celkovo tak podľa portálu ide o 3 skutky, pričom dva sa týkajú agrodotácií z roku 2010. Oravec vtedy požiadal o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (NFP) v rámci programu rozvoja vidieka. Finančné prostriedky mali byť potom použité na vybudovanie agroturistického areálu.

"Ako povinné prílohy projektov v rámci žiadostí o poskytnutie NFP boli predložené nesprávne doklady týkajúce sa výberu dodávateľov stavebných prác a tovarov, pretože aj keď ich výber formálne vykonaný bol, cenové ponuky uchádzačov mali byť zámerne koordinované tak, aby sa víťaznou cenovou ponukou stala ponuka vopred určenej spoločnosti,“ povedal hovorca Slivka o skutkoch Oravca. Tem dostal na takéto budovanie až milión eur od Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

A tretia vec ...

Tretí skutok sa tiež týka roku 2010. Jeho podstata je však o operačnom programe konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu. Oravec vtedy dostal 2,5-miliónovú dotáciu na výstavbu malej vodnej elektrárne Gyňov. Vyšetrovatelia však teraz zisťujú, že aj keď v tomto prípade Oravec zrealizoval verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác, jej výsledok mal byť zmanipulovaný.

"Obchodná verejná súťaž na realizáciu komplexnej stavby, ktorej vykonanie bolo nevyhnutné ešte pred podaním žiadosti o NFP, formálne vykonaná bola, táto mala byť zrealizovaná tak, aby sa jej víťazom stala vopred určená spoločnosť,“ dodal Slivka. Slivka tvrdí, že obvineným hrozí v prípade obzvlášť závažného zločinu subvenčného podvodu 10 až 15 rokov odňatia slobody.

Oravec za tým stále vidí firmu Esin

František Oravec už dlhodobo kritizuje spoločnosť Esin, ktorá podľa neho stojí aj za týmto krokom. "Vznesené obvinenie na moju osobu je vyfabrikovaná lož oznamovateľa z Esinu. Že niečo nepríjemné na moju osobu sa udeje, som čakal, veď voči skupine mám vyhratých 67 občianskoprávnych konaní, trestných a exekučných konaní. Esin má vznesených 7 obvinení na základe mojich trestných oznámení,“ vyhlásil Oravec.

Obvinenie má byť podľa neho založené na výpovedi svedkyne, ktorá už viac ako 7 rokov pracuje v jednej z firiem, ktorú ovláda Esin. "Voči nej už 3 roky vediem úspešne exekúciu, kde ona a firma ovládaná Esinom je povinná voči mne. Trestné oznámenie na mňa podala firma, ktorá má zmluvný vzťah s touto finančnou skupinou. Majitelia firmy, ktorá na mňa podala trestné oznámenie, sú bývalí vyšetrovatelia NAKA Východ. Obvinenie na mňa vzniesla NAKA Východ,“ uzavrel Oravec.