Hlas-SD kritizuje optimalizáciu: Reforma prinesie zrušenie 22 regionálnych nemocníc

Nemocnice majú byť rozdelené do piatich stupňov – od národných po komunitárne. Raši hovorí, že v komunitárnych sa podľa materiálu bude poskytovať iba určitá forma urgentnej starostlivosti na mieste, jednodňová starostlivosť, stacionáre, ale čo sa týka lôžkovej starostlivosti, poskytovali by iba následnú alebo rehabilitačnú starostlivosť.

"V ľudovej reči to znamená, že to bude niečo ako poliklinika s lôžkovou časťou, kde bude liečebňa dlhodobo chorých a zopár rehabilitačných lôžok. Ak sa vám stane vážny úraz, dostanete infarkt alebo mozgovú príhodu, tieto nemocnice pacientov komplexne liečiť nebudú, budú ich posúvať do nemocníc vyššieho typu," povedal.

Tvrdí, že o nemocnicu prídu pacienti v Malackách, Komárne, Veľkom Krtíši, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Rimavskej Sobote, Zvolene, Brezne, Kežmarku, Levoči, Snine, Svidníku, Vranove nad Topľou, Kráľovskom Chlmci a Trebišove. Poslanec tiež uviedol, že podľa návrhu rezortu zdravotníctva zmiznú pôrodnice v Humennom, Snine, Myjave či v Rimavskej Sobote.

Reforma je naviazaná na čerpanie peňazí z plánu obnovy. Podľa Rašiho túto požiadavku Brusel nemal. Dodal, že pripravovaná reforma zdravotníctva ide proti obyvateľom Slovenska v regiónoch. Ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) vyzval, aby vysvetlil, na základe čoho si vybral 22 nemocníc. "Zároveň sa pýtam koaličných lídrov a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), či táto likvidácia nemocníc a dostupnej zdravotnej starostlivosti má naozaj ich politickú podporu. Reforma zdravotníctva má byť totiž o vyliečenom pacientovi, a nie o počte zrušených lôžok," uzavrel.

Ministerstvo zdravotníctva kritiku odmieta

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odmieta kritiku mimoparlamentného Hlasu-SD, že optimalizáciou siete nemocníc zanikne takmer 11.000 akútnych lôžok, alebo sa zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Ako v reakcii pre TASR informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, by sa transformovali v horizonte niekoľkých rokov na základe presných analýz a dát na iný typ lôžka s lepším manažmentom pacienta.

"Zástupcovia predmetnej politickej strany vyjadrovali počas svojho vládnutia obdobnej reforme podporu. Preto, ak sú ich zámery, kroky v prospech občana, by sme skôr očakávali konštruktívny dialóg ako vytĺkanie politického kapitálu z reformy, o ktorú sa v slovenskom zdravotníctve snažia ľudia 15 rokov," uviedla.

Ambíciou je podľa jej slov radikálne zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, čo je aj cieľom Plánu obnovy a odolnosti SR. MZ SR tvrdí, že slovenské zdravotníctvo bolo dlhé roky zle riadené, nemocnice sú chronicky zadĺžené a zdravotníci nespokojní.

"Pravidlá boli nastavené tak, že namiesto zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a efektívnosti bolo na prvom mieste uspokojovanie niekoľkých hráčov, ktorí na zdravotníctve bezohľadne profitovali," zdôraznil rezort. Reštart slovenského zdravotníctva podľa Eliášovej znamená, že sa dajú do pohybu reformy a investície, čo je cestou ku kvalitnému a ekonomicky udržateľnému zdravotníctvu.

"Slovensko sa bude musieť vysporiadať so starnutím populácie a jej vplyvom na potreby pacientov, oproti minulosti klesá dopyt po gynekologicko-pôrodníckych lôžkach v dôsledku poklesu pôrodnosti. Naopak dopyt po dlhodobých či geriatrických lôžkach bude rokmi narastať," povedala.

MZ SR sľubuje lepší manažment pacienta, efektívnejšie využívanie nemocničných lôžok a peňazí, ktoré budú zamerané do oblastí, kde sú najviac potrebné pre pacienta a zdravotníka, na efektívnu a kvalitnú liečbu pre pacienta a adekvátne pracovné podmienky pre zdravotníkov.

Dodala, že dlhodobo chorí pacienti sú hospitalizovaní na akútnych lôžkach, ktoré však primárne slúžia pre akútne stavy. "Navyše nemocnica nedokáže takýmto pacientom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na čas potrebný na zotavenie, pretože potrebuje uprednostniť akútnych pacientov. Na Slovensku by sa tak časť nevyužitých akútnych lôžok mala transformovať na lôžka dlhodobej a následnej starostlivosti," uzavrela Eliášová. O reformných krokoch bude MZ SR postupne informovať.