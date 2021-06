Pellegrini znosil Matoviča pod čiernu zem: Je to najväčšie zlo! Môže byť dobrý cirkusant v opozícii

"Ten človek za tie roky porobil už toľko zlých vecí, toľko hanby pre Slovenskú republiku, tak zbulvarizoval a tak znížil úroveň slovenskej politiky, že ak sa chceme kultúrne obrodiť a chceme politiku vrátiť naspäť tak, aby mala svoj šmrnc, aby do politiky chceli opäť ísť odborníci... viete, koľko námahy stojí presvedčiť špičkového odborníka, človeka, aby išiel do politiky? Hoci by veľmi chcel, keď vidí, ako vyzerá slovenská politika, tak sa slušní, odborní, zdatní ľudia obracajú chrbtom k politike a ja to nemôžem dopustiť,..." začal obšírne odpovedať na novinársku otázku počas tlačovej konferencie Peter Pellegrini, ktorý už počas prejavu na sneme označil Igora Matoviča za zlo.

"Znížil latku slovenskej politiky tak, že to sa už ani podliezť nedá, lebo tá politka je vďaka jeho politike úplne na dne a dúfam, že sa nám ju opäť podarí zdvihnúť na úroveň takú, ako má byť v normálnej civilizovanej krajine demokratickej v 21. storočí," doplnil Pellegrini a dodal, že takto zle riadené Slovensko ešte nebolo.

Na margo toho s kým si vie Hlas predstaviť spoluprácu, jeho predseda ešte povedal, že telefónne číslo v mobile na Igora Matoviča ani nemá a po akýchkoľvek voľbách by mu ani netelefonoval. "Je to človek, s ktorým sa nedá pracovať a ktorý jednoducho nemá na to, aby mohol byť v riadiacej. On môže byť dobrý cirkusant v opozícii, to mu ide. Desať rokov tam postváral vecí, na tom vyhral voľby, ale ukazuje sa, že to je prázdny hrniec, ktorý nemá čo krajine ponúknuť," dodal Pellegrini. Možnú spoluprácu predseda Hlasu definitívne odmietol iba s kotlebovcami.

Hlavné piliere programu strany Hlas

Prvým pilierom je moderné Slovensko, keďže štruktúra verejnej správy musí prejsť na nový spôsob riadenia. Druhým je zdravé Slovensko, ktorého cieľom je zabezpečiť kvalitnú, dostupnú a modernú zdravotnú starostlivosť. Tretím je sociálne spravodlivé Slovensko, ktorého úlohou bude zabezpečiť bežným ľuďom zvládnuť životné situácie ochranou, zveľadením a rozšírením sociálnych benefitov.

Štvrtým pilierom je bezpečné Slovensko, ktoré by malo byť postavené na spravodlivom štáte a vláde práva, vnútornej bezpečnosti a migrácii, obrannej a zahraničnej politike a medzinárodných vzťahoch. Posledným je zelené Slovensko, ktoré plánuje strana orientovať k zdravému životnému prostrediu, prístupu k prírodným zdrojom a environmentálnej výchove spoločnosti.

"Programové tézy budeme postupne pretavovať aj do reálneho programu. Už teraz v centrále strany pracujú skupiny na týchto oblastiach. Na základe týchto tematických pilierov strana na jeseň predstaví kompletný program verejnosti. Základnou víziou strany je moderný, opäť fungujúci a sociálne spravodlivý štát, ktorý vráti ľuďom istotu, že na jeho služby sa dá spoľahnúť," uviedol predseda strany.

Ako doplnil, Hlas-SD bola jedinou opozičnou stranou, ktorá navrhla vlastný plán obnovy. "Na rozdiel od vlády sme akcentovali zmierňovanie regionálnych rozdielov, hovorili sme oproti vládnemu návrhu viac o poľnohospodárstve a pôdohospodárstve," informoval Pellegrini.

Delegáti snemu zároveň za podpredsedníčku strany zvolili Zuzanu Dolinkovú. Novými členmi predsedníctva sa stali Karol Janas, Dušan Tittel a Branislav Becík.