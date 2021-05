Dobrá správa! Na Slovensku sa konečne oteplí: Teplota sa vyšplhá vysoko, vyšla aj prvá prognóza na leto

BRATISLAVA – Už v utorok začína leto, no počasie na to stále nevyzerá. Májové dni boli pomerne chladné, teplota v najteplejších lokalitách ledva dosahovala 20 stupňov. Z predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) však vyplýva, že prvý júnový týždeň prinesie oteplenie.

„Celá jar sa dá nazvať chladnejším obdobím, v ktorom dlhšie teplejšie obdobia úplne absentujú už od konca marca. V priebehu budúceho týždňa sa však situácia začne meniť a teplota postupne stúpne aspoň na úroveň dlhodobého priemeru,“ avizovali meteorológovia na sociálnej sieti.

Ansámblová predpoveď maximálnej a minimálnej teploty vzduchu z modelu ECMWF pre Hurbanovo a Bardejov a porovnanie s dlhodobým priemerom Zdroj: FB/SHMÚ

Pondelok

V prízemnom poli zasahuje od severu do našej oblasti okraj tlakovej výše. Zároveň sa vo vyšších hladinách ovzdušia nad karpatskou oblasťou nachádza brázda nízkeho tlaku.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí 16 až 21, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode väčšinou dosiahne okolo 14 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

Utorok

V chladnejšom vzduchu bude od severu do strednej Európy zasahovať okraj tlakovej výše. Vo vyšších vrstvách ovzdušia sa prehĺbi nad Rumunskom a Bulharskom tlaková níž.

Bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa vyskytne dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier treba rátať so snežením. Zrána sa objaví hmla a prízemný mráz.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota poklesne na 9 až 4, v údoliach miestami približne na 2 stupne. Denné maximum dovŕši 17 až 22, na Kysuciach, Orave, Liptove a na krajnom severovýchode okolo 15 stupňov.

Zafúka prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h, na strednom Slovensku bude miestami slabý vietor.

Streda

Od severu bude do našej oblasti naďalej zasahovať okraj rozsiahlej tlakovej výše. Vo vyšších vrstvách ovzdušia sa bude nad Rumunskom a Čiernym morom udržiavať tlaková níž.

Prevažne polooblačno, cez deň severu až veľká oblačnosť. Ojedinele sa očakávajú prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier snehové zrážky. Zrána sa ojedinele vyskytne hmla a prízemný mráz.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota dosiahne 9 až 4, v údoliach miestami okolo 2 stupne. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23, na severe a východe miestami zhruba na 16 stupňov.

Fúkať bude prevažne východný vietor rýchlosťou 5 až 20 km/h, na strednom Slovensku miestami nastane bezvetrie alebo bude fúkať slabý premenlivý vietor.

Štvrtok

Počasie v strednej Európe bude naďalej ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš nad severnou Európou a severozápadným Ruskom. Zároveň k nám začne od západu prúdiť teplejší vzduch.

Oblačnosť bude malá, miestami prechodne zväčšená. Ojedinele sa očakávajú prehánky.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota poklesne na 10 až 5, v dolinách miestami približne na 3 stupne. Maximálna denná teplota vystúpi na 19 až 24, na severe miestami cca na 17 stupňov.

Piatok

Počasie v strednej Európe bude naďalej ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš nad severnou Európou a severozápadným Ruskom. Zároveň k nám bude od západu pokračovať prílev teplejšieho vzduchu.

Meteorológovia predpovedajú jasno až polooblačno, cez deň pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota poklesne na 12 až 7, v dolinách miestami zhruba na 5 stupňov. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 26 stupňov, na severe bude ojedinele aj chladnejšie.

Aké bude tohtoročné leto?

„Tohtoročná jar bude pravdepodobne najchladnejšou jarou od roku 1987. Už 34 rokov sme teda na jar nemali také studené počasie ako tento rok,“ povedal pre Topky.sk meteorológ Pavel Matejovič.

Podľa najnovších vyhliadok by leto malo byť oveľa príjemnejšie ako jar. Portál iMeteo.sk opierajúci sa o predpovede numerického modelu ECMWF uvádza, že mesiace jún, júl aj august by mali byť v našej oblasti teplotne nadpriemerné. „Priemerná teplota by sa mala pohybovať do 0,5 °C nad hranicou dlhodobého normálu. Teplejšie bude v južných štátoch Európy, kde by mala byť priemerná letná teplota aj o 1 °C vyššia ako je bežné,“ napísal portál.