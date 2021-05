Koalícia navrhuje posilniť právomoci generálneho tajomníka služobného úradu

Vládna koalícia

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Právomoci generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom by sa mohli posilniť. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili koaliční poslanci.