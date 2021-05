Šeligov ohnivý prejav: VIDEO Jeho náhradníka nezvolili! Je to hrubé porušenie koaličnej zmluvy

Nezvolenie poslanca Tomáša Lehotského za podpredsedu parlamentu považuje koaličná SaS za neférové. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu Anna Zemanová. Juraj Šeliga to pokladá za hrubé porušenie koaličnej zmluvy. Strana Za ľudí trvá na tom, aby ako prvý bod na júnovej parlamentnej schôdzi bola zaradená voľba Lehotského za podpredsedu.

Koalícia je rozkývaná

Klub Za ľudí stojí podľa Šeligu za Lehotským. Žiadne výhrady voči nemu neboli ani od koaličných partnerov, povedal Šeliga. Je si istý, že nikto zo Za ľudí nehlasoval proti Lehotského zvoleniu. Lehotský uviedol, že si je vzťahmi v rámci poslaneckého klubu istý a nerád by ho spochybňoval.

Zdroj: Topky/Maarty

"Koalícia je naozaj rozkývaná. Na neochote dodržiavať dohody padla nejedna vláda. Je najvyšší čas, aby sa dodržiavali dohody," skonštatoval Šeliga s tým, že ak ostatné strany nechcú dohodu dodržiavať, tak koalícia nemá zmysel. Chce tiež, aby nezvolenie Ledeckého bolo témou pondelkovej koaličnej rady.

"Predpokladám, že v koalícii dnes na hlasovaní bolo viac ako 80 koaličných poslancov, takže tých 76, ktorých bolo potrebných na zvolenie, tam určite bolo," povedala Zemanová. Deklarovala, že celý klub SaS bol prítomný a hlasoval za zvolenie Lehotského. Poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS) hovorí, že koaliční partneri si neuvedomujú vážnosť toho, keď sa nedodržujú pravidlá. "V tomto chválim Zemanovú, ktorá poctivo dbá na dodržanie pravidiel, pretože toto je jediná cesta, ako môže koalícia fungovať," podotkla.

Potom my budeme chodiť rozprávať, ako sa kto správa na koaličných radách

"Za ľudí bola doteraz veľmi korektná, veľmi, ale asi ten čas má skončiť a potom my budeme chodiť rozprávať, ako sa partneri správajú na koaličných radách. Tak buď dohody dodržujeme, alebo nie. Ja neviem, komu vadil Lehotský," dodáva Šeliga. Dotkol sa viacerých tém - utajovaných skutočností SIS, vnútrostraníckej situácie i štátneho rozpočtu.

Lehotský získal vo voľbe len 75 hlasov. Na zvolenie podpredsedu parlamentu však treba súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda 76 hlasov. V tajnom hlasovaní bolo 99 platných hlasov, proti bolo 13 poslancov a 11 sa zdržali. Platných hlasov bolo 99, proti jeho zvoleniu bolo 11 poslancov a 12 sa zdržali. Na voľbu predsedu výboru bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

O personálnych zmenách poslanci rozhodovali potom, ako sa Juraj Šeliga a Jana Žitňanská (obaja Za ľudí) vzdali týchto funkcií. Urobili tak po medializovaných informáciách o tom, ako spolu s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS) sedeli v podniku v centre hlavného mesta, a to v čase zákazu vychádzania. Platili vtedy pandemické opatrenia, podniky mali mať otvorené len terasy, a to iba do 21.00 h.