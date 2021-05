Zverejnenie správy SIS rozdeľuje poslancov: Kollár hovorí o únikoch! Koalícia má strach, opozícia je na hrane

Predseda strany Robert Fico nevylúčil, že správu prečítajú a odvolajú sa na zákon. Koalícia otázku zverejnenia vidí inak. Odmieta i náznaky opozície, že sa správa týkala trestných činov konkrétnych politikov. Kollár už povedal, že niektoré veci sú dôverné, tajné alebo prísne tajné z určitého dôvodu. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga hovorí o značne posunutej interpretácii informácií zo strany opozície.

Niekto púšťa informácie na verejnosť

Kollár požiadavky poslancov na zbavenie mlčanlivosti nepovažuje za správne. Utajenie niektorých informácií označil za opodstatnené a poslancom umožnil do správy SIS nahliadnuť. "Už sa dostali ku mne informácie, že niekto niečo začal púšťať na verejnosť," uviedol s tým, že úniky nepovažuje za šťastné. Podozrenia, že by v prostredí orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) mohla pôsobiť skupina ovplyvňujúca a manipulujúca vyšetrovania či výpovede svedkov, nepotvrdil ani nevyvrátil.

SIS odmieta politizáciu

SIS reagovala na sociálnej sieti Facebook. "Slovenská informačná služba zásadne odmieta mediálnu politizáciu súvisiacu s plnením jej zákonom ustanovených úloh," uviedla SIS. Poskytovanie spravodajských inforácií ich zákonným prijemcom je základnou úlohou SIS, osobitne ak ide o informácie o aktivitách fyzických osôb zakladajúcich dôvodné podozrenie z nezákonného marenia úloh iných štátnych orgánov vrátane OČTK.

Koalícia má strach

Fico tvrdí, že koalícia má strach, keď im nechce umožniť informovať o správe. Strana konzultuje s odborníkmi ustanovenie zákona o ochrane utajovaných skutočností, ktoré má podľa Fica hovoriť, že nejde o utajovanú skutočnosť, ak ide o informáciu hovoriacu o trestnej činnosti verejných činiteľov. Smer-SD tvrdí, že práve o tomto správa hovorí, a preto nevylučujú, že ju jednoducho prečítajú. "Povieme, že je to informácia o trestnej činnosti verejných činiteľov. V prípade, že nás budú chcieť za to pozatvárať, budeme sa brániť výkladom tohto zákona o ochrane utajovanej skutočnosti," vyhlásil.

Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zvažovali aj odvolávanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). "Informácia, ktorá zaznela, bola taká závažná, že to musí mať ďalšie konzekvencie a za túto situáciu musí niekto niesť zodpovednosť," povedal Pellegrini počas týždňa. Rovnako hovorí, že zo správy vyplýva existencia skupiny, ktorá má zadokumentovaný určitý modus operandi a je schopná z titulu svojho postavenia v silových zložkách či OČTK manipulovať vyšetrovania káuz, výpovede svedkov aj dať niekoho do väzby. Javí sa podľa neho, že najvyšší predstavitelia štátu o tom vedeli, nekonali a niektorým to možno vyhovovalo.

Opozícia tancuje na hrane zákonnosti

"Kolegovia z opozície tancujú na hrane zákonnosti," vyhlásil Šeliga. "Nič v tej správe nebolo také, že by SIS povedala, že nejakí politici tu robia politické objednávky. Toto je bohapusté klamstvo Fica, ktoré sa mu hodí a ktorý pol roka rozpráva, že sú tu politickí väzni," zdôraznil. Ak ale majú Fico či Pellegrini informácie, mali by podľa Šeligu podať trestné oznámenie na kompetentné orgány. V súvislosti s ich pokusmi o zbavenie mlčanlivosti sa pýta, aký zmysel majú potom utajované skutočnosti, ak sa budú len tak zverejňovať. Otázku k pochybnostiam o ovplyvňovaní vyšetrovania rôznych káuz uzavrel tým, že verí polícii a orgánom činným v trestnom konaní.

Národný bezpečnostný úrad varuje pred ďalšou distribúciou

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred ďalšou distribúciou alebo medializáciou materiálu, ktorý je šírený ako utajovaná správa Slovenskej informačnej služby (SIS). Upozorňuje na to na sociálnej sieti. "Ak by išlo o autentický dokument, a teda o utajovanú skutočnosť, takáto informácia je určená iba pre oprávnené osoby a vzťahujú sa na ňu ustanovenia zákona o ochrane utajovaných skutočností," ozrejmil NBÚ.

Úrad dodal, že bezpečnostné zložky zachytili šírenie rôznych elektronických exemplárov materiálu, ktorý má znaky utajovanej písomnosti, a to cez rôzne mobilné aj desktopové aplikácie. V prípade neoprávnenej manipulácie hrozí udelenie sankcie jednotlivcovi alebo organizácii. "Ide o priestupok, resp. o správny delikt na úseku ochrany utajovaných skutočností," varuje úrad.