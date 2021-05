VIDEO Kollárovci to s nájomným bývaním myslia vážne: Po tlačovke utekajú s návrhom do podateľne

BRATISLAVA - Trojica členov Sme rodina sa dnes postavila na tlačovej konferencii pred kamery, aby odhalili konečné plány ohľadom výstavby toľko spomínaných štátnych nájomných bytov. Vicepremiér pre legislatívu sa dokonca už nechal počuť, že po tlačovke utekajú s návrhom zákona do podateľne a tým zavŕšia tento proces.

Nárast cien bytov od roku 2015

Kollár v úvode tlačovky prezentoval, že od roku 2015 narástli ceny bytov až o 42 percent, no priemerná mzda však iba o 28 percent. "Veľmi veľa hejtov sme počuli o tom, kedy chystáme stavbu týchto bytov. Bolo však treba urobiť legislatívne zmeny. Dĺžka stavebného konania je na Slovensku porovnateľná s nejakou centrálnou africkou krajinou. Skutočne je to veľká hanba," povedal Kollár.

Sme rodina návrh prináša do parlamentu. "Týmto štartujeme výstavbu štátnych nájomných bytov. Mladé rodiny, mladí ľudia hľadajúci prácu si nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Veľmi málo sa stavia a je veľký dopyt po bývaní, preto je to tak. Ceny nehnuteľností týmto spôsobom narástli od roku 2015 o 42 percent," opakuje Kollár.

Výšky nájomného

Kollárovci chcú navyše nižšie nájmy ako pri komerčných nájomných bytoch. V prípade Bratislavského kraja by chceli Kollárovci dosiahnuť nájom 345 eur. V Košiciach 312, v Prešove za 218 a v Trenčíne za 223 eur mesačne. Na porovnanie pripravili tabuľku s cenami komerčného nájomného bývania, pričom podľa nich ide v prípade štátnych nájomných bytov o nájom nižší o 30 až 50 percent. "Tým pádom si to budú môcť dovoliť aj rodiny, ktoré majú nižší príjem," dodal Kollár.

Za návrhom stojí podpredseda vlády Štefan Holý, ktorý zákon pripravoval. "Tento zákon, ktorý dnes predkladáme, vytvára regulačný rámec na to, aby mladé rodiny a mladí ľudia, či zamestnanci v štátnom a súkromnom sektore a Slováci zvažujúci návrat na Slovensko si mohli konečne dovoliť vlastné bývanie," odôvodňuje zákon Holý.

"Zákon vytvára absolútne nový segment nájomného bývania. Nejde o sociálne ani komerčné nájomné bývanie, ako ho poznáme dnes. Žiadnym spôsobom to nekoliduje ani s bývaním v súkromnom sektore. Ide o nájomné bývanie s garanciou štátu. Ten zaručuje stabilitu investičného prostredia tak, aby nezaťažoval verejné financie a rozpočet. Celý ekosystém má výrazne pozitívny vplyv na štátny rozpočet," dodal Holý s tým, že zákon predkladajú ešte dnes. Prvé byty by chceli odovzdať už v roku 2023 a z doterajších prieskumov odhadujú, že do roku 2030 odovzdajú zhruba 100-tisíc bytov.

Transparentnosť konania a prideľovania bytov chcú poslanci docieliť elektronickým a digitálnym výberom. Tým chcú docieliť aj to, aby nedochádzalo k predbiehaniu.