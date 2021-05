Konečne sme sa dočkali! Remišová predstavila GreenPass: Prototyp aplikácie na jednoduchší pohyb

BRATISLAVA - Komfortnejšie cestovanie v rámci Európskej únie (EÚ) má v čase pandémie umožniť aplikácia GreenPass. Občania si do nej budú môcť naskenovať QR kódy potvrdzujúce vakcináciu, test či prekonanie ochorenia COVID-19. Štátne inštitúcie, najmä polícia, majú kontrolovať kódy prostredníctvom aplikácie OverPass.

Prototypy aplikácií v piatok predstavila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Spustenie aplikácií sa predpokladá 26. júna. Vyzdvihla, že ide o koordinované európske riešenie.

"Naša rola je sprístupniť ľuďom GreenPass cez mobilnú aplikáciu a koordinovať technické zázemie," priblížil poradca ministerky pre digitalizáciu Ján Hargaš. K dispozícii by mala byť pre operačné systémy Android aj iOS. Vývoj oboch aplikácií stál 150.000 eur.

Na vývoji aplikácie spolupracoval rezort so štátnou firmou Slovensko IT, ale aj ministerstvom vnútra, ktoré bude mať na starosť kontrolu certifikátov. Zdravotnícke dáta spravuje ministerstvo zdravotníctva, respektíve Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré sú zodpovedné aj za vydávanie certifikátov. Napríklad vydávanie QR kódov pri testovaní by malo byť ešte v procese prípravy.

Generálny riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay vysvetlil, že naskenovanými QR kódmi sa občania budú môcť preukazovať napríklad na hraniciach, u lekára či na iných kontrolách. Keďže mobil má väčšina ľudí stále pri sebe, cestovanie by malo byť pohodlnejšie.

Aplikácia má prejsť bezpečnostným auditom. Fungovať má aj offline, teda bez aktívneho internetového pripojenia. "Občan má kontrolu nad tým, čo zobrazí, či všetky dáta alebo len anonymizované," načrtol Miroššay.