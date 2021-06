Naťahovačky s nájomnými bytmi: Všetko sa predlžuje, rokovať sa bude až v septembri

BRATISLAVA - Poslanci majú o návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania rokovať na septembrovej schôdzi. V úvode aktuálnej schôdze totiž schválili zmeny v programe. Návrh podal do parlamentu poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), legislatíva má vytvoriť predpoklad pre začiatok výstavby nájomných bytov. Koaliční partneri kritizovali, že hnutie Sme rodina návrh vopred nekonzultovalo.

Poslanci tiež rozhodli o tom, že o návrhu legislatívy o zmene lehoty kolúznej väzby z dielne Sme rodina sa bude hlasovať až po odhlasovaní návrhu novely Trestného poriadku, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Ten tiež predpokladá zmenu pri kolúznej väzbe, má ísť o kompromisný koaličný návrh.

Na septembrovú schôdzu presunuli poslanci rokovanie o návrhu novely zákona o štátnom občianstve, požiadal o to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Návrh novely prešiel do druhého čítania ešte v marci. Vyplýva z neho, že podmienky straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu by sa mohli zmierniť.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) požiadal o presunutie návrhu na vyslovenie súhlasu s partnerskou dohodou o vzťahoch medzi EÚ a Novým Zélandom a výročnej správy o členstve SR v EÚ na septembrovú schôdzu. Na túto schôdzu tiež poslanci presunuli novelu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorú predložili poslanci Jozef Habánik a Dušan Jarjabek (obaja Smer-SD). Návrh už je v druhom čítaní.

Poslanec Robert Fico (Smer-SD) chcel cez procedurálny návrh zaviazať vládu, aby prijala opatrenia na okamžité zastavenie očkovania detí od 12 do 16 rokov proti ochoreniu COVID-19 s výnimkou prípadov, keď o to žiada odborný lekár. Plénum to neschválilo.