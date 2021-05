Bizarný nápad šéfa parlamentu: Poslancov by mala kontrolovať špeciálna stráž

Predseda NR SR Boris Kollár

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár priznal, že uvažujú o vytvorení parlamentnej stráže. Tá by v prípade rôznych incidentov mohla vyviesť zo sály poslancov, ak by boli vykázaní a odmietali odísť alebo ak by blokovali či narúšali poriadok. Šéf parlamentu sa vyjadril aj k rozhodnutiu Ústavného súdu SR o protiústavnosti 50-dňového moratória. Považuje to za správne. Myslí si, že by stačilo mať volebné moratórium aj na týždeň pred voľbami, prípadne len "od stredy do soboty".