Ján Šikuta a Pavol Naď sa dohodli: Správna agenda musí prejsť na Najvyšší správny súd celistvo

BRATISLAVA - Správna agenda musí prejsť z Najvyššieho súdu (NS) SR na nový Najvyšší správny súd (NSS) SR celistvo. V opačnom prípade by sa obe inštitúcie vystavili ústavnoprávnym rizikám. Dohodli sa na tom predseda NS SR Ján Šikuta s novým predsedom NSS SR Pavlom Naďom. Informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Šikuta je presvedčený, že na to, aby boli v oblasti správneho súdnictva zabezpečené princípy právnej istoty či legitímnych očakávaní, musí agenda správneho kolégia NS SR prejsť na NSS SR komplexne. „Pôvodnému návrhu predsedu NSS SR Pavla Naďa, aby vybavovanie agendy správneho súdnictva dočasne paralelne riešili obe inštitúcie, Ján Šikuta rozumie, existencia dvoch ,najvyšších‘ súdov pre tú istú agendu v rovnakom čase by však podľa neho v praxi vystavovala obe inštitúcie vážnym ústavno-praktickým problémom a mohla by viesť vo viacerých aspektoch až k ohrozeniu ústavnosti,“ spresnila hovorkyňa. Dodala, že ide predovšetkým o niektoré komponenty práva na spravodlivý proces, ako právo na zákonného sudcu či niektoré princípy materiálneho právneho štátu, najmä princípu právnej istoty či legitímnych očakávaní.

Predseda NS SR je presvedčený, že takáto dvojkoľajnosť by mala negatívny vplyv tak na rýchlosť a kvalitu rozhodovania, ako aj na zjednocovaciu činnosť oboch inštitúcií. „V oblasti správneho súdnictva by totiž nebolo možné účinne zabezpečiť jednotný výklad právnych predpisov a z toho vyplývajúcu jednotnú rozhodovaciu prax, čo by zároveň narušilo predvídateľnosť súdnych rozhodnutí,“ podotkla hovorkyňa.

Vyhlásila, že k dohode medzi predsedami prispel prísľub ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) podporiť predsedu NSS SR pri zvýšení počtu asistentov. „Pavol Naď zdôrazňuje, že jeho prvoradým záujmom je ochrana práva účastníkov na spravodlivé súdne konanie a docielenie čo najrýchlejších rozhodnutí najmä v reštančných veciach v správnej súdnej agende a z tohto pohľadu vníma konečnú dohodu s ministerkou Máriou Kolíkovou a predsedom Jánom Šikutom za dobrú a pre občana prospešnú,“ priblížila Važanová.

Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako NS SR v oblasti správneho práva. Okrem toho naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Svoju rozhodovaciu činnosť má spustiť od 1. augusta.