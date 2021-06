Súdna rada v stredu vypočula troch uchádzačov na sudcu Najvyššieho správneho súdu

BRATISLAVA - V rámci tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR vypočula v stredu Súdna rada SR, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, troch uchádzačov. Pôvodne mala vypočuť štvoricu, ale ráno sa Marta Kamonczová zo zdravotných dôvodov ospravedlnila. V prípade zlepšenia zdravotného stavu by mala predstúpiť pred výberovú komisiu vo štvrtok (17. 6.).

Najskôr absolvoval verejné vypočutie Michal Novotný, ktorý je v súčasnosti štátnym tajomníkom na Ministerstve spravodlivosti (MS) SR. „Nie je žiadne tajomstvo, že som na MS SR urobil vyhlásenie podľa zákona o sudcoch v tom zmysle, že pokiaľ by som bol preložený na NSS SR, tak sa chcem ujať funkcie sudcu od pondelka 2. augusta,“ doplnil. Odmietol, že jeho záujem o pozíciu sudcu NSS SR súvisí so snahou odísť z ministerstva, aj v súvislosti s reformami, ktoré rezort presadzuje. „Neviem, prečo by som utekal,“ zdôraznil. Novotný predtým pôsobil na Krajskom súde v Trnave, kde má momentálne prerušený výkon funkcie. Nepovažuje za problém, že sa doteraz nevenoval správnej agende, ale pôsobil v občianskej a obchodnej agende.

Ďalší uchádzač Michal Matulník poznamenal, že skúsenosti v oblasti správneho práva získal ako advokát a ako poradca Ústavného súdu (ÚS) SR. To, že je NSS SR označovaný ako „malý“ Ústavný súd, považuje za súčasť diskusie, ktorá je potrebná. „Rozhodnutie zákonodarcu na zriadenie NSS SR vnímam veľmi pozitívne,“ podotkol. V minulosti sa viackrát uchádzal o pozíciu sudcu na ÚS SR. Matulník považuje za vhodné, aby podstatná časť sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR prešla na nový NSS SR.

Ako tretia absolvovala v stredu verejné vypočutie Jana Dráčová. Na začiatku svojej kariéry bola sudkyňou na košickom mestskom súde. Potom odišla do advokácie, kde sa venovala aj oblasti správneho práva. „Po 35-ročnej praxi v advokácii, justícii, štátnej správe a podnikateľskej sfére sa okrem aktívnej advokátskej činnosti sústredím najmä na prednáškovú a publikačnú činnosť,“ uviedla vo svojom životopise. Predpokladá, že NSS SR bude pri plnom obsadení konať bez zbytočných prieťahov, čo by malo mať pozitívny vplyv na vnímanie súdnej moci očami verejnosti.

V prvých dvoch kolách výberového konania uspelo dovedna 16 uchádzačov na sudcu NSS SR vrátane jeho nového predsedu Pavla Naďa. Potrebné je spolu s pozíciou predsedu NSS SR obsadiť 30 sudcovských miest. Výberové konanie na sudcu NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti i majetkových pomerov. Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Funkčný má byť od 1. augusta.