Herák po prebratí obvinenia o zneužívaní prehovoril: Viem, kto na mňa podal toto trestné oznámenie

BRATISLAVA - Poslanec OĽaNO Ján Herák mal pomerne problematický začiatok týždňa, keď na povrch vyplávalo obvinenie na jeho osobu kvôli údajnému zneužívaniu maloletej osoby. Situácia je o to citlivejšia a chúlostivejšia, že Herák sa pred vstupom do politiky roky venoval práve práci s deťmi aj z detských domovov. Po včerajšom zverejnení informácie prehovoril aj o tom, kto podľa neho trestné oznámenie podal.

Na to, či má Herák k tejto kauze čo dodať sme sa pýtali aj dnes. "Je to veľmi nepríjemná, citlivá záležitosť. Ja som všetky informácie povedal včera všetkým médiám, obskakovali ma z každej strany. Opakujem, že som súčinný čo sa týka polície," povedal nám poslanec.

Deti si vraj rady vymýšľajú

Ten sa dokonca medzičasom vyjadril, že toto obvinenie vníma aj ako politicky motivované voči jeho osobe. Na otázku, kde sa mohlo zrodiť takéto obvinenie a ako mohlo byť namierené práve politicky má Herák vlastné argumenty. "Deti sú rôznorodé, pretože za 15 rokov mojej tvrdej práce som sa stretol s rôznymi záležitosťami vo vzťahu animátor verzus dieťa. Niektoré deti majú suicidálne sklony, niektoré zase veľmi rady klamú, domýšľajú si a vykresľujú veci, rady sa zaľúbia, vidia dokonca v animátoroch vzor otcov. Tam do toho vstupuje skutočne veľa faktorov," prezradil Herák po niekoľkoročných skúsenostiach zo svojej práce s deťmi aj počas detských táborov.

Viem, kto podal trestné oznámenie

Herák však už nebol veľmi zhovorčivý, keď sa téma otočila na samotné uznesenie o obvinení z tohto činu, no vie, kto ho podal. "Ja ešte nie som ani odsúdený, je to uznesenie o obvinení. Trestné oznámenie podala štatutárka jedného zariadenia. Viac vám k tomu nepoviem, lebo som ešte nebol ani vypovedať. Neviem ani čoho sa to uznesenie o obvinení týka," uzavrel rýchlo Herák túto tému. Prípad teraz rieši aj samotná nitrianska prokuratúra.

Mal som s tým rátať, pripravovali ma na to viaceré strany

Stojí si za tým, že voči jeho osobe bolo toto obvinenie zámerne vznesené a dokonca aj počítal s tým, že by sa niečo také mohlo v budúcnosti objaviť, aj keď podľa vlastných slov nič také nikdy nespáchal. "Mohol som s tým trošku rátať, keďže robím 15 rokov s deťmi. Pripravovali ma na to všetky možné strany, toto je veľmi citlivé, no netreba to polarizovať," povedal Herák.

Ako dôkaz svojej neviny vytiahol práve svoje roky praxe, ktoré ho aj v spolupráci s viacerými centrami môžu zaradiť k bezproblémovým zamestnancom. "Môžete sa spýtať viacerých riaditeľov, s ktorými som za tie roky pôsobil na to, či sú s mojou prácou spokojní alebo nie sú. Sú to odborné tímy, ktoré mi roky rokúce dávali deti na tábory, na rôzne aktivity a semináre. Keby vám tí riaditelia neverili, tak vám asi 15 rokov deti nenechávajú. Vždy sa ale nájde druhá strana, ktorá s vami nemusí byť spokojná," skončil poslanec OĽaNO s tým, že po včerajšom vybublaní tejto kauzy na povrch ju s predsedom Igorom Matovičom bezprostredne neriešil, a to ani na klube obyčajných ľudí.

V dokumente sa píše až o troch trestných činoch, hroziť mu môžu roky za mrežami

Denník SME však prišiel priamo s informáciami z dokumentu o vznesení obvinenia a pre Heráka to podľa nich vôbec nemusí vyzerať ružovo. Aktuálny poslanec OĽaNO totiž nemá byť obvinený len zo zneužívania detí, ale dokonca aj z nedbanlivosti pri staraní sa o ne. Herák má podľa dokumentov z nitrianskej prokuratúry byť obvinený z celkovo až troch činov. V týchto prípadoch sa hovorí o treste až desiatich rokov väzenia. Heráka v súhrne obvinili zo sexuálneho zneužívania maloletej osoby, opustenia dieťaťa, o ktoré sa mal povinnosť starať a tiež z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. "Viac informácií v súčasnom štádiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť," dodala prokuratúra pre denník SME.

Hnutie OĽaNO do uzávierky článku neprezentovalo stanovisko k tejto téme a neprezradili ani to, či sa poslanec prípadne vzdá vlastného mandátu. Obvinenie sa má podľa neho vzťahovať k minulému roku. Klub OĽaNO si ale na včerajší večer naplánoval mimoriadne stretnutie. Ešte včera sa predpokladalo, že na ňom sa riešila aj táto téma.