ANKETA Čo si myslia poslanci o Herákovom obvinení: Zhodujú sa na prezumpcii neviny, on sám najlepšie vie, ako to bolo

VIDEO Poslanci reagujú na kauzu Jána Heráka:

Dominik Drdul (OĽaNO)

"Je to (pozastavenie členstva v klube, pozn. red.) jeho slobodné rozhodnutie v snahe chrániť klub pred reputačným rizikom z tohto nešťastného obvinenia. V zásade je to sympatické gesto. Má to v rukách polícia a OČTK, nech to vyšetria tak najlepšie ako vedia," povedal poslanec Dominik Drdul z OĽaNO.

Jana Vaľová (Smer-SD)

"Zrejme ako ho obvinili, tak sú tam nejaké dôkazy ale samozrejme musíme rešpektovať prezumpciu neviny, pretože pokiaľ nie je odsúdený, tak stále je nevinný. On ale však sám najlepšie vie, čo urobil a podľa toho by sa mal aj politicky zariadiť," zverila sa poslankyňa opozičného Smeru-SD Jana Vaľová. "Mňa to pozastavenie prekvapilo, lebo keď som raz nevinný, tak by som si nepozastavila členstvo, ale by som to tomu klubu vysvetlila. Pre mňa je to také zvláštne rozhodnutie," dodala Vaľová.

Miroslav Kollár (nezaradený)

"Chcem veriť, že sa preukáže, že sa to takto nestalo, pretože ak sa ukáže, že áno, tak sa bavíme o trestnoprávnej rovine a si myslím, že pri takomto type previnenia by človek v politike mal skončiť. Opakujem ale, že rešpektujem prezumpciu neviny a budem do poslednej chvíle veriť, že to naozaj takto nebolo," prezradil nám k tejto kauze nezaradený poslanec a člen mimoparlamentného Spolu Miroslav Kollár.

Peter Pčolinský (Sme rodina)

Už menej zhovorčivý bol poslanec Sme rodina Peter Pčolinský. "Beriem na vedomie jeho krok pozastaviť členstvo. Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať. Je to vec pána Heráka, ani neviem, či to je alebo nie je pravda. Ja ho poznám ako slušného človeka," prezradil nám Pčolinský.

Erik Ňarjaš (OĽaNO)

"Vnímam to tak, že platí prezumpcia neviny. Takže nie je čo dodať. On sa jasne vyjadril, že nechce o detailoch hovoriť. Zrejme má nejakého obhajcu a jednoducho je to vo vyšetrovacej fáze. Nech OČTK majú voľné ruky a nech pracujú a nech sa to vyšetrí," povedal Herákov parlamentný kolega Erik Ňarjaš.