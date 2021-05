Pilotný COVID pas sa už testuje: Takto by mohol vyzerať! Štátni vývojári ukázali PROTOTYP

BRATISLAVA - Veľkou otázkou po mnohých kritikách je na Slovensko zavedenie jednotného očkovacieho certifikátu a následné spustenie COVID pasu alebo tzv. Green pasu. Minister zdravotníctva dnes predstavil certifikát, o ktorý od pondelka môže požiadať každý cez stránku NCZI. Slovensko IT zároveň predstavilo prototyp aplikácie, ktorú by sme od konca júna mali používať všetci.

Slovensko sa včera dozvedelo, ako by mohol vyzerať jednotný cestovateľský COVID pas. Na sociálnej sieti prototyp predstavili štátni vývojári zo Slovensko IT. Ministerka investícií Veronika Remišová uviedla, že spustiť by sa mal už 21. júna, o pár dní neskôr by mala byť naplno spustená oficiálna verzia. Prechodné obdobie, kedy by mala začať aplikácia naplno fungovať je šesť týždňov.

VIDEO Pilotná verzia COVID pasov sa testuje, spustená by mala byť načas, dovtedy nám má slúžiť dočasný certifikát

Prototyp COVID pasu

V aplikácii by mali byť všetky informácie o očkovaní, prekonaní koronavírusu či testovaní. Informácie poskytne z databázy Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), sťahovať by sa mali automaticky. "Moderný očkovací preukaz v aplikácii bude aj na Slovensku! V ostatných dňoch sme v Slovensko IT pracovali na funkčných prototypoch aplikácií GreenPass a OverPass," uviedli vývojári na sociálnej sieti Facebook.

"Tá prvá bude slúžiť občanom na to, aby sa mohli preukázať očkovaním, testovaním alebo výsledkom z protilátok. Tá druhá zase rôznym organizáciám, aby dokázali skontrolovať pravosť vášho certifikátu. Najlepšie na tom je, že v slovenskej aplikácii sa budete môcť preukázať v celej Európskej únii," dodali.

Pilotný projekt už testujú

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícii, ktorému šéfuje Veronika Remišová, má na starosti technické riešenie. "Momentálne je hotová pilotná verzia, akoby peňaženka, kde si ten certifikát môžete dať a 26. júna bude verzia tzv. green digital pasov bude spustená," povedala s tým, že certifikát je v kompetencii rezortu zdravotníctva.

Pilotná verzia sa momentálne začína testovať. "Ostrá prevádzak bude v takom termíne, ako sme si stanovili, teda 21. júna," uviedla. Pri technickom riešení potrebujú od NCZI a rezortu zdravotníctva citlivé dáta, aby ich mohli dať do aplikácie. "V týchto dátach si musí spraviť poriadok NCZI, ktoré spravuje tieto informácie. Závisí to aj od NCZI. Samozrejme, pokiaľ ide o technickú časť, sme pripravení," povedala. Ide o citlivé informácie o očkovaní, prekonaní koronavírusu a o testovaní.

Provizórny certifikát

Dovtedy nám na prechod hranicami aspoň do okolitých krajín má slúžiť dočasný dvojjazyčný certifikát, ktorý od soboty dostanú všetci zaočkovaní. Minister Lengvarský ho predstavil dnes počas návštevy očkovacieho centra na Národnom futbalovom štadióne. Tí, ktorí už zaočkovaní sú, si certifikát môžu od soboty vypýtať prostredníctvom stránky korona.gov.sk, kde by mala na to pribudnúť príšlušná kolónka.

Medzinárodný očkovací ertifikát príde na e-mail. Lengvarský zároveň potvrdil, že očkovanie vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNtech je v dostupné prakticky pre celú populáciu od 16. roku života. "Tí, ktorí sa budú očkovať od soboty (22. 5.), už dostanú nový dvojjazyčný certifikát. Systém bude pripravený tak, že najneskôr od pondelka (24. 5.), ak si záujemca klikne na stránku korona.gov.sk, tam bude mať kolónku na vyžiadanie si certifikátu, ktorá mu obratom príde na mailovú adresu," povedal s tým, že od 26. júna by sa mali v rámci celej Európskej únie spustiť tzv. COVID pasy.

Minister vnútra Roman Mikulec priblížil, že policajtom plánujú nakúpiť techniku, napríklad PDA zariadenia alebo mobily, aby mohli kontrolovať QR kódy, ktoré majú byť súčasťou certifikátov. Mikulec potvrdil tiež prípravu aplikácie e-karanténa. Ide podľa neho o záležitosť viacerých rezortov. "Naším záujmom je, aby to bolo čo najskôr," povedal. Bližšie termín možného spustenia nekonkretizoval.

Rokuje sa aj s poisťovňami

Ministerstvo zdravotníctva rokuje aj s poisťovňami. Chce, aby ľudia mali očkovací certifikát priamo v aplikácii poisťovne. Všetky technické veci pre očkovací preukaz by mali byť splnené, povedal Lengvarský. Momentálne rezort zdravotníctva komunikuje s očkovacími centrami, aby mohli rôzne typy potvrdení nahradiť jedným certifikátom.