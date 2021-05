Marketingová revolúcia v Smere! Nové logo aj upravený názov strany

je tu ďalšia revolúcia lóg strany v Smere.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel, Smer-SD, Gettyimages.com

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD si očividne opäť prechádza marketingovým prerodom. Po rokoch, keď sa strana pohrávala s ružou v logu v rôznych podobách, sa rozhodla pred voľbami 2020 k radikálnej zmene. Ruža sa zmenila na šípku smerujúcu nahor s prívlastkom "nový", no teraz to vyzerá, že strana Roberta Fica sa vracia k pôvodnému nápadu s ružou, no obmenila niektoré prívlastky.