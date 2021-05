Ďalší škandál v strane Za ľudí? Šeligu a Žitňanskú spája lukratívna adresa! Smer útočí, Šeliga vracia úder!

A je to tu! Po kauze s nočným rokovaním sa na hlavu Juraja Šeligu a jeho kolegyne Jany Žitňanskej (obaja Za ľudí) zosypala ďalšia kauza.

Portál ereport priniesol informáciu, že prichytenú trojicu spája viac, než len posedávanie v klube Pod lampou. Podľa zverejnených informácií ich spája aj luxusná adresa na Lermontovovej ulici. Šeliga má byt rovno vedľa ŽItňanskej a župan Bratislavy si vedľa nich kúpil rovno byty dva.

Robert Fico útočí

"Strana SMER - sociálna demokracia dôrazne žiada podpredsedu strany Za ľudí J. Šeligu, aby verejnosti okamžite predložil kúpno-predajné zmluvy týkajúce sa jeho vlastníctva 2 bytov na Lermontovovej ul. v Bratislave, nadobudnuté 15. marca 2021, ako aj spôsob financovania kúpy týchto lukratívnych nehnuteľností v centre Bratislavy," uviedlo tlačové oddelenie strany s tým, že strana pripomína, že Mgr. Šeliga sa narodil v r. 1990 a že je známy svojou spoluprácou nielen so Sorosovými organizáciami, ale aj známym bratislavským oligarchom F. Hodorovským, ktorý zveľaďoval svoj majetok predovšetkým vďaka konkurzom.

"Mladý žralok" reaguje

A to poriadne zhurta. "Podľa seba súdim teba? SMER s Ficom na čele ma dnes obvinil, že som nakúpil byty, a že neviem vysvetliť, odkiaľ som na ne zobral peniaze. Ide o špinavé klamstvo, hodné ich autora," poznamenal s tým, že by od "pána Fica a jeho panošov" čakal tochu lepší rešerš.

"Za takto odfláknutú prácu by ste mali mladého Kaliňáka pokarhať, pretože evidentne nevie pracovať s kataster portálom.Vlastním jeden byt v Bratislave, žiadne dva byty. Na byt som si zobral hypotéku z banky, ktorú budem splácať 25 rokov," reagoval Šeliga na sociálnej sieti a zašiel ešte ďalej!

Študent školí majstra?

Treba poznamenať, že dnes už bývalý podpredseda parlamentu si na starom politickom harcovníkovi poriadne zgustol: "Pre vašu informáciu pán Fico - hypotéka je forma úveru, ktorou si bežný človek na Slovensku zabezpečí bývanie. Viem, že vy tomu vôbec nerozumiete. Vysvetľujem to preto, pretože vy ste si bývanie vedeli vždy zabezpečiť „kreatívne“ a vlastnou hlavou. Rovnako nemám bohatého strýka ako mladý Kaliňák, ktorý dostal od neho byt “len tak”."

Nezabudol pritom aj na pripomenutie situácie, keď Robert Fico opúšťal Bonaparte. "Vedzte, že ak ten byt niekedy v budúcnosti predám, tak v ňom nenájdete vytrhané zlaté kohútiky ako u vás v Bonaparte a nebudem ho môcť inzerovať s tým, že tam môže pristáť vrtuľník. Ten vrtuľník by nepristál ani v mojom byte lebo má sotva polovicu toho (t. j. byt vrátane príslušenstva má 58m2), čo vaša terasa," napísal bez okolkov s tým, že si má Fico ešte raz poriadne pozrieť list vlastníctva a nešíriť lži.

Ak ste odvážny pán Fico...

"A keď už ste v tomto zápale hnevu spravodlivých, možno by ste aj vy mohli povedať, ako je to s “vašim” bývaním, s “vašim” zámočkom vo Vinosadoch, s “vašimi” luxusnými hodinkami, mobilom, vytrhaným mramorom v Bonaparte a inými luxusnými radosťami, na ktoré váš plat akosi nestačí," napísal poslanec Šeliga a zdôraznil, že on svoje majetkové pomery do bodky napísal do majetkového priznania. "Každé euro, čo som v živote zarobil, viem zdokladovať. Ale rozumiem, bojíte sa, pretože spoločne s kolegami pripravujeme prísny zákon o preukazovaní pôvodu majetku, aby ľudia ako vy museli zdokladovať hodinky za 20 000 eur alebo mobil za 15 000 eur," uzavrel s tým, že Fica vyzval aby naňho podal trestné oznámenie. Ak je teda odvážny...