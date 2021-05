NAŽIVO Matovič, Sulík a ďalšia koaličná kríza: Šéf liberálov vysvetľuje, čo mu vadí na plánoch ministra financií

Riešenie koaličnej krízy bolo zrejme len prestávkou. Ani nie po mesiaci a pol je koalícia znova rozdelená. Okrem ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a predsedu parlamentu Borisa Kollára, pretrváva konflikt aj medzi ministrom financií a ministrom hospodárstva. Zatiaľ čo Matovič obvinil Richarda Sulíka, že nemá sociálne cítenie, ten sa vyjadril, že Igor Matovič je na mieste, na ktorom nemá čo robiť. Má táto situácia vôbec riešenie?

Hneď v úvode tlačovej konferencie sa Richard Sulík vyjadril kriticky k zadlžovaniu detí. Je to podľa neho cesta do Grécka. Pritom však priznal, že určitá úprava rozpočtu bola nevyhnutná. "Nedá sa fungovať v štýle miliarda sem, miliarda tam," poznamenal s tým, že na takúto sumu musí pracovať celá krajina.

"Vidím koľko je za tým množstvom núl skrytej ľudskej práce," pokračoval minister hospodárstva a zdôraznil, že SaS bude vždy k tejto otázke pristupovať zodpovedne.

Sulík povedal, že veril, že po neslávnom pôsobení premiéra sa situácia zlepší. "Nasledovali cesty do Ruska, Maďarska , Pittsburghu," pokračoval Sulík s tým, že povinnosti ministra financií stoja.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

"Nie sme proti zvyšovaniu," avizuje Sulík

Richard Sulík priznal, že kultúra utrpela z dôvodu zákazu výkonu činnosti tak, ako väčšina podnikateľov. Zároveň šéf liberálov zdôraznil, že je nevyhnutné, aby takéto zmeny uvádzal sám minister financií. "Je neprípustné, aby sa to robilo takýmto spôsobom," poznamenal na margo toho, že zoznam dostali krátko pred uvedením. "Nie sme proti navýšeniu," povedal Sulík s tým, že taká je bohužiaľ situácia. To sa však týka len pandemickej situácie.

"Máme otázky, čo je v prípade 3,4 miliardy eur normálne," poznamenal na margo covid-zákona a odškodnenie pozostalých, s tým, že SaS s tým nemá problém. Je však viacero položiek, ktoré sú otázne.

Za nepatričné označil aj navýšenie rozpočtu pre RTVS, aby kvalitnejšie informovala o ochorení. Podobne vníma aj milióny pre odškodnenie železníc. "Chceme vedieť či to je wish list," poznamenal s tým, že čakajú odpovede na svoje otázky.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Dosť bolo invektív

Minister hospodárstva sa ostro vyhranil voči osobným útokom Igora Matoviča, ale aj útokom, ktoré sa týkali jeho rodiny. Zároveň však zdôraznil, že útoky Igorovi Matovičovi nebude oplácať rovnakou mincou. Poznamenal, že schválené položky, ktoré sú zazmluvnené, nie sú problémom. Ten vidí v položkách o ktorých schválení nevie. Menoval dva lieky, ktoré by bolo možné hradiť z iných zdrojov. "Prečo máme hradiť liek, ktorého jedna dávka stojí 2000 eur," poznamenal s tým, že pôjde o pozostatky ministrovania Mareka Krajčího.

"Igor Matovič povedal ešte v októbri, že sa bude venovať odškodňovaniu," poznamenal s tým, že z toho nič nebolo a preto ponúkol ministerke kultúry pomoc. Rovnakým spôsobom teraz 7 týždňov čakajú podnikatelia na pomoc zo strany ministerstva financií. Sulík povedal, že prestali riešiť tretiu vlnu nájmov, pretože si to vzal na svoje plecia Igor Matovič.

"Podporíme zvýšenie deficitu a všetky položky, ktoré súvisia s pandémiou," poznamenal s tým, že chce vedieť ako sa minula 1 miliarda na covid, ktorá tvorila rezervu.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Dekarbonizácia sa týka verejných financií

V prípade US Steel Košice vidí minister hospodárstva v absencii verejnej súťaže, ale aj v absentujúcom predkladaní projektov. Predaja sa však Richard Sulík neobáva, pretože prijali zákon o kritickej infraštruktúre. "Američania nevedia predať fabriku poza chrbát vlády," poznamenal s tým, že cesta Igora Matoviča do Pittsburghu bola zbytočná.

Reakcia Matoviča

Všetky opatrenia finančne kryté z navrhovaného zvýšenia deficitu štátneho rozpočtu schválila vláda, alebo na ne majú prijímatelia zákonný nárok. V stredu to na tlačovej konferencii povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO). Reagoval tak na vyjadrenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), podľa ktorého ide o extrémne veľký nárast deficitu, ktorý budú splácať nasledujúce generácie. Stranu SaS Matovič označil za rozbíjačov vlády.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Zatiaľ to, bohužiaľ, vyzerá, že si urobili z veľmi vážnej témy, a to je štátny rozpočet, opäť príčinu na to, aby vyvolali spor v koalícii a postupne začínam mať pocit, že SaS sa premenuje zo strany odborníkov na stranu rozbíjačov vlády,“ povedal Matovič. SaS označil za „akože koaličného partnera“ a za najspoľahlivejšieho partnera označil stranu Sme rodina Borisa Kollára.

Spor medzi Matovičom a Sulíkom sa znova rozhorel po tom, ako minister financií odletel do amerického Pittsburghu na stretnutie s vedením amerického koncernu US Steel a na rokovanie vlády v tom čase poslal návrh na zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu o ďalších 3,4 miliardy eur. Sulík označil toto zvýšenie dlhu za príliš vysoké. Nepáčilo sa mu, že Matovič jednotlivé položky osobne nevysvetlil a odmietol aj prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister financií si však stojí za svojím. Pandémia ochorenia COVID-19 podľa neho spôsobila od začiatku roka škodu viac ako tri miliardy eur, čo rozpočtovaná rezerva vo výške jednej miliardy eur nepokryla. Navrhovaná suma 3,4 miliardy eur podľa Matoviča dokonca nebude stačiť a predpokladá, že sa deficit navýši o ďalších niekoľko sto miliónov eur. Minister financií chce, aby si vláda vytvorila rezervu na 300 miliónov eur. „Aspoň jednu desatinu z toho, čo nám COVID spôsobil v prvom polroku, by sme si mali nechať na druhý polrok,“ povedal Matovič.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Predseda hnutia OĽANO obvinil Sulíka, že nemá informácie o predloženom návrhu, pretože nebol ani na jednom z troch stretnutí k tejto téme. Sulík však na predchádzajúcej tlačovej konferencii vysvetlil, že na stretnutí osobne byť nemusí, pretože má na tieto témy odborníkov. Skrátené legislatívne konanie je podľa Matoviča štandardný postup pri zmenách štátneho rozpočtu.