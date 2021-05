Vyplácanie covidovej pomoci najzraniteľnejším pozastavené! Sulík sa vyhovára na Matoviča a naopak

Peniaze má firmám z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu vyplácať ministerstvo hospodárstvo. „Celkovo bolo podaných 396 žiadostí. Zatiaľ bolo schválených a vyplatených 128 žiadostí v sume 3 409 559 eur,“ reagovala pre topky.sk hovorkyňa ministerstva hospodárstva Katarína Matejková. Predbežne 84 subjektov nesplnilo základné podmienky a pomoc od štátu tak nedostanú.

Minulý týždeň v administratívnom podpisovaní bolo 43 žiadostí, ktoré by mali byť rezortom hospodárstva postupne vyplácané do 30 dní od podpisu zmluvy zo strany Richarda Sulíka. „Minulý týždeň sa mi konečne vrátila zmluva podpísaná ministrom. Podľa nej by som mal dostať peniaze do mesiaca,“ reagoval pre topky.sk jeden z organizátorov koncertov, ktorý si neželal byť menovaný.

Podmienky splnené, no pomoc žiadna

Najväčší problém majú aktuálne spoločnosti, ktoré podmienky splnili a pomoc je v nedohľadne. „Ďalších vyše 40 žiadostí nemôže byť administratívne doriešených z dôvodu prieťahov pri uvoľnení finančných prostriedkov zo strany MF SR,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva hospodárstva. Jedna z najväčších ticketingových spoločností Predpredaj.sk je v slepej uličke. „Splnili sme všetky podmienky. Minulý týždeň sme dostali oficiálny list, že zmluva s našou spoločnosťou je na podpise u ministra, ale keďže čakajú na uvoľnenie peňazí zo strany ministerstva financií, nevedia nám povedať, ako dlho situácia potrvá,“ povedal šéf spoločnosti PREDPREDAJ.sk Marek Jusko.

Bez spätnej väzby je šéf najväčšieho slovenského festivalu Pohoda Michal Kaščák. „Peniaze nemáme. A nemáme ani oficiálne vyjadrenie, ako sme dopadli,“ reagoval pre topky.sk. Je škoda, že na Slovensku pristupujeme podľa jeho slov k ľuďom s nedôverou, k pomoci sa nedostalo mnohým ľuďom, ktorí ju reálne potrebujú, ale zabránili v tom rôzne umelé, zbytočné a často byrokratické prekážky a nezmyselné nastavenia. „Je tiež škoda, že riešenie trvá pridlho, mnohé firmy už skončili. Za seba musím povedať, že napriek tomu, že náš výsledok ešte nevieme, teší ma pozitívny výsledok u každého, kto so žiadosťou uspel. Sme malá krajina a je dôležité udržať funkčnými čo najviac subjektov v kultúre, je to investícia, ktorá sa oplatí zo spoločenského, ale aj z ekonomického a sociálneho pohľadu,“ povedal Michal Kaščák.

Stojí pomoc naozaj na Matovičovi?

Minister hospodárstva tvrdí, že peniaze začne opäť vyplácať, keď mu rezort financií uvoľní peniaze. Minister Matovič mu odkazuje, že peniaze v rozpočte na pandémiu sa minuli a musí sa v parlamente schváliť dodatočné navýšenie rozpočtu vo výške 3,4 miliardy. Minister financií Igor Matovič vysvetlil, že miliarda eur na pomoc počas pandémie sa minula a treba v skrátenom legislatívnom konaní v parlamente rozpočet navýšiť. Výška navýšenia však narazila na ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Okrem toho, že žiada od ministerstva financií informácie, na čo bola miliarda minutá, suma 3,4 miliardy privysoká a hovorí o sume 1,6 miliardy eur. Matovič mu zase odkázal, že v navrhovanom navýšení rozpočtu sú aj peniaze, ktoré vláda schválila na pandemickú pomoc vo viacerých oblastiach, vrátane kultúry. Očakáva sa, že najneskôr do dvoch týždňov poslanci schvália v skrátenom legislatívnom konaní navýšenie rozpočtu. Otázkou je, v akej výške.