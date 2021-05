Prezidentka podpísala legislatívu upravujúcu elektronické hlasovanie advokátov

BRATISLAVA - Advokáti, exekútori a notári budú môcť počas mimoriadnej situácie či núdzového stavu voliť a hlasovať elektronicky. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorú v utorok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

"Súčasná pandemická situácia neumožňuje zavedenie takéhoto prístupu k výkonu volebného alebo hlasovacieho práva formou zmeny interných predpisov komôr zriadených zákonom, preto je potrebné, aby sa táto možnosť zaviedla priamo zákonom," píše sa v návrhu schválenej legislatívy.

Podmienky, za akých sa bude volebné a hlasovacie právo vykonávať, má určovať ten, kto voľbu alebo hlasovanie zvoláva či vyhlasuje. Malo by byť na úvahe príslušnej komory, či túto právnu úpravu využije.

Prezidentka odobrila zrušenie povinnosti vážiaceho systému pre smetiarske autá

Povinnosť vážiaceho systému pre smetiarske autá, ktorá mala platiť od roku 2023, sa zruší. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Po novom bude stačiť, že zberové spoločnosti ohlásia obci množstvá vyzbieraného odpadu. Parlament v novembri 2019 schválil legislatívu, podľa ktorej mali byť smetiarske autá vybavené vážiacim systémom. Súčasní koaliční poslanci tvrdia, že táto povinnosť bola kontraproduktívna.

"Všetky zberné vozidlá sú totiž pred vysypaním vážené na certifikovaných váhach v spaľovniach, taktiež na skládkach a v zariadeniach na spracovanie triedeného odpadu," skonštatovali poslanci. Väčšie obce a mestá majú podľa nich k dispozícii informáciu o vyprodukovanom odpade. Menšie obce by sa mohli naďalej dohodnúť na inštalovaní systému dobrovoľne, podobne ako doteraz. Problém tiež videli v tom, že na niektoré staršie typy áut sa zariadenie nedá domontovať. Opatrenie by spôsobilo neprimerane vysoké investičné náklady, čo by sa následne premietlo do cien za zber komunálneho odpadu. Viacero systémov v menších obciach podľa poslancov využíva sofistikovanejšie a ekologickejšie riešenia než je váženie, napríklad čipovanie nádob či elektronickú identifikáciu naplnenosti nádob.

Po novom sa preto povinnosť vážiaceho systému na vozidlách zruší. Zberové spoločnosti budú musieť ohlasovať množstvá vyzbieraného odpadu do 15 dní od skončenia sa mesiaca, v ktorom sa odpad zbieral. Ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber má po novom zabezpečovať zberné vozidlá nie automaticky, ale na základe požiadavky obce. Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2023.

Prezidentka odobrila novelu, má zlepšiť prístup spotrebiteľov k spravodlivosti

Súdy budú miernejšie posudzovať vecné odôvodnenie odporu, ktoré podá spotrebiteľ proti platobnému rozkazu. Má sa tak zlepšiť prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov. Vyplýva to z novely zákona o upomínacom konaní z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Doteraz platná právna úprava obsahovala povinnosť vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu. "Ak žalovaný uplatnený nárok spochybňuje, musí sa podľa súčasnej právnej úpravy brániť podaním odporu s vecným odôvodnením," spresnilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR legislatívu v dôvodovej správe. Vecné odôvodnenie odporu spočívalo okrem iného v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok.

Požiadavka vecného odôvodnenia odporu však mohla podľa rezortu spôsobovať spotrebiteľom ťažkosti. "Môže nastať prípad, keď si spotrebiteľ vyhotoví odpor na základe svojich osobných znalostí práva, v dôsledku čoho môže byť odpor súdom odmietnutý ako nedostatočne odôvodnený, čo môže znamenať automatickú prehru v spore, pretože platobný rozkaz, ktorý súd odmietol, má účinky právoplatného rozsudku (je exekučným titulom)," priblížil rezort.

Cieľom novej legislatívy je preto, aby súdy posudzovali vecné odôvodnenie odporu spotrebiteľa voči platobnému rozkazu miernejšie. Zavedie sa tiež povinnosť zabezpečiť právny názor sudcu vo veciach, v ktorých sa predpokladá posúdenie spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, a to v súvislosti s existenciou neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré ešte neboli posudzované v už právoplatne skončenom konaní. Nová legislatíva má byť účinná od 1. júla.