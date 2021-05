Doprava v Bratislave kolabuje: Na viacerých miestach sa tvoria kolóny

BRATISLAVA - V Bratislave a jej okolí sa na viacerých miestach tvoria kolóny, vodiči musia počítať so zdržaniami do 40 minút. Dopravná nehoda komplikuje dopravu na Dolnozemskej ceste pri Ekonomickej univerzite v smere na Prístavný most. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Asi 40 minút sa vodiči zdržia na starej Seneckej ceste pri výjazde z Ivanky pri Dunaji v smere do Bratislavy. Zdržanie do 20 minút je na Ulici svornosti a na vjazde do hlavného mesta z Mosta pri Bratislave. Približne štvrť hodiny sa vodiči zdržia na Gagarinovej v smere do mesta a na Račianskej v smere do centra. Stellacentrum upozorňuje na 20-minútové kolóny v smere z Dunajskej Lužnej do Bratislavy a na desaťminútové zdržanie na diaľnici D2 z Lamača smerom do Mlynskej doliny.

Zelená vlna ďalej informuje o dvoch nehodách. Na Dolnozemskej ceste pri Ekonomickej univerzite smerom na Prístavný most sa zrazili tri autá. Blokovaný je pravý pruh, doprava je v tých miestach spomalená. Nehoda je aj na konci ulice M. Schneidera Trnavského v smere na Karloveskú. Tam vodiči zdržanie zatiaľ nehlásia.