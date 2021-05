Matovičov kontroverzný plán má trhliny: Odborníci sa do neho pustili, toto nemusí pomôcť!

Hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová uviedla, že snahy o zlepšenie demografickej krivky majú viaceré starnúce európske štáty, jednoduchý recept na zvýšenie pôrodnosti sa však ešte nenašiel a nie je to len otázka peňazí pre rodičov. "Okrem prídavkov treba systematicky podporovať dostupnosť jaslí a škôlok, ako aj zvyšovať flexibilitu trhu práce pre návrat matiek do pracovného pomeru, vrátane rôznej výšky pracovného úväzku," dodala Valachyová.

Podľa analytičky FinGO.sk Lenky Buchlákovej rôzne svetové štúdie skôr ukazujú, že navyšovanie prorodinných politík (napríklad prídavkov na deti, daňového bonusu, pozn. red.) nemá až taký výrazný vplyv na celkovú pôrodnosť. "Tam vstupuje do procesu množstvo faktorov. Na pôrodnosť vplýva aj úroveň vzdelania, a teda zvyšovanie kvalifikácie v dôsledku meniacich sa potrieb trhu práce. Rastie podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čím sa priamo predlžuje fáza vzdelávania a udalosti súvisiace s rodičovstvom sa odkladajú do vyššieho veku," vysvetlila Buchláková.

Vyššie DPH - vyššie škody

Zvýšenie DPH by, naopak, podľa Helexu viedlo k poškodeniu slovenskej ekonomiky, pretože by to zvýšilo materiálnu depriváciu obyvateľstva a znížila by sa tvorba úspor. "V dôsledku toho by s najväčšou pravdepodobnosťou došlo buď k zníženiu objemu výdavkov, alebo by boli budúce výdavky financované cez zvýšenie dlhov obyvateľstva," uviedol Helexa a dodal, že podľa prepočtov IstroAnalytica by zvýšenie DPH pripravilo slovenské domácnosti o šesť percent ich úspor.

Štát by sa mal podľa Helexu radšej prioritne zamerať na odstránenie znevýhodnenia žien na materskej a rodičovskej dovolenke oproti tým pracujúcim, a to na úrovni tvorby ich dôchodkového zabezpečenia. "Napriek tomu, že ženy na materskej 'vytvárajú' vyššie hodnoty tým, že sa starajú a vychovávajú deti, tak za tento čas získajú nižšie dôchodkové zabezpečenie ako ženy, ktoré pracujú. Pritom by to malo byť naopak," kritizuje Helexa.

Matovič sa myšlienky vzdať nechce, svedčí o tom aj dnešný status

Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý s myšlienkou podpory mladých rodín a zvýšenia DPH na 25% prišiel sa očividne stále nechce svojho cieľa vzdať. Dnes ráno napísal ďalší status na túto tému. "Pomocná ruka štátu, ktorá dopustí, že rodina s deťmi je na Slovensku štatisticky najviac ohrozená chudobou, ktorá dopustí, že čím viac dobre vychovávaných detí, tým ohrozenie chudobou väčšie ... je len ilúziou pomoci. Ilúziou sociálneho štátu," zdôrazňuje líder OĽaNO.