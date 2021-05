Reforma verejnej správy je kľúčová: Mestá ju chcú naďalej výrazne artikulovať

BRATISLAVA – Reforma verejnej správy ostáva naďalej kľúčovou témou pre Úniu miest Slovenska (ÚMS). Ako jeden z výstupov utorkového 32. snemu únie to vyhlásil prezident ÚMS Richard Rybníček.

"Reformu verejnej správy budeme naďalej presadzovať. Tejto témy sa nehodláme vzdať, považujeme ju za absolútne kľúčovú pre zmenu fungovania systému správy štátu na Slovensku," potvrdil Rybníček na tlačovom brífingu.

Zároveň priznal, že po čiastkových výsledkoch, ktoré sa z iniciatívy únie podarili ešte pred pandémiou, ohlásenie komisií v Národnej rade SR a zamýšľaný proces prípravy reformy v gescii podpredsedu vlády SR pre legislatívu, sa veci ďalej nepohli. "Trochu sme preto skeptickí, či k takejto zásadnej reforme v dohľadnej dobe príde, no my sa určite budeme usilovať o to, aby sa ešte súčasná vláda pokúsila iniciovať diskusiu o tejto téme," uviedol prezident ÚMS a primátor Trenčína.

Oznámil zároveň, že ďalšími prioritnými témami pre mestá v nasledujúcom období ostáva zmena financovania ako dôležitý faktor pre kompetenčné a funkčné posilnenie miest. "Rovnako budeme podporovať prechod na zelenú ekonomiku a aktivity v rámci adaptácie na klimatické zmeny. Prioritou je i nové nastavenie regionálnej politiky, ktoré by pomohlo zmierniť hospodárske a sociálne rozdiely medzi regiónmi na Slovensku," dodal Rybníček.

Dodal, že z pozície ÚMS v nasledujúcom období očakáva náročnú diskusiu o novele stavebného zákona i úpravách legislatívy, týkajúcej sa územného plánovania či verejného obstarávania. Prezident ÚMS zároveň ocenil akcieschopnosť a koordináciu, ktorú mestá a ďalšie samosprávy prejavili počas pandémie ochorenia COVID-19 a zabezpečovania protipandemických opatrení.

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák skonštatoval, že mestá naďalej prispôsobujú svoje aktivity pandemickým podmienkam. "Väčšina miest však už v rámci svojich úradov funguje naplno a služby poskytuje v plnom rozsahu," dodal.

Postupný návrat k agende a plánom z predpandemického obdobia deklaroval aj primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo. Pripomenul, že metropolu stáli opatrenia, ktoré realizovala v boji s pandémiou, približne dva milióny eur.

Členmi ÚMS je 59 miest v SR, od januára 2020 sa počet členov zvýšil o dve desiatky. V súčasnosti tak ÚMS zastupuje približne dva milióny obyvateľov SR.