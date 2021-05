Materská pre oteckov: Chaos okolo priznávania dávky, poslanci schválili zákon s chybou!

Ministerstvo práce v stredu po dvoch týždňoch chaosu vnieslo do podmienok jasno. Sociálna poisťovňa ubezpečuje, že o peniaze nikto nepríde. Celá zmena zákona začala odstránením byrokracie. „Žiadali sme, aby zo zákona vypadlo, že otec musí predložiť dohodu s matkou o prevzatí svojho dieťaťa do starostlivosti. Nie je to v súlade so zákonom o rodine, a najmä to bol dôvod, prečo odmietali priznávať oteckom materskú. Logické je, že ak sa otec stará o svoje dieťa, tak ho má v starostlivosti. Išlo o zbytočnú byrokraciu,“ vysvetlil poslanec SaS Peter Cmorej dôvod, prečo novelizovali zákon.

Problém však vznikol v inej časti paragrafu, ktorá sa týka oteckov, resp. iných poistencov pri podmienkach priznávania materskej. Podľa Petra Cmoreja sa ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo, že prepíše celý paragraf, nakoľko bol dosť nezrozumiteľne napísaný. „A pri tomto prepisovaní zrejme zabudli dať časovú lehotu, v akej má „iný poistenec“ získať tých 270 dní nemocenského poistenia. Pri matkách je to 2 roky, pri iných poistencoch žiadne časové obdobie v súčasnom znení nie je,“ vysvetlil poslanec a spolupredkladateľ zákona Cmorej.

Na poslancov sa obrátili oteckovia, že Sociálna poisťovňa vykladá zmenu tak, že oteckovia musia byť nemocensky poistení 270 dní bezprostredne pred podaním žiadosti o materské. „Ale nič také v zákone pri iných poistencoch nie je. Nie je tam časový úsek dva roky ako pri matkách, nie je tam žiaden časový úsek, čo by malo znamenať, že tých 270 dní mohlo byť aj 10 rokov dozadu,“ doplnil poslanec SaS.

Podľa našich informácií ministerstvo práce, ktoré paragraf upravovalo, poslalo Sociálnej poisťovni usmernenie, ako má pri oteckoch a iných poistencoch postupovať. „Podľa odôvodnenia pozmeňujúceho návrhu, ktorým bola právna úprava iniciovaná, „iný poistenec bude mať aj po odstránení formálnej podmienky nárok na materské v rovnakom rozsahu a období a za rovnakých podmienok ako podľa doterajšej právnej úpravy“. Na základe uvedeného zastávame názor, že podmienka rozsahu poistenia (270 dní), ako aj obdobie posledných dvoch rokov pred podaním žiadosti o materské sa nemenia,“ reagovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo v skratke znamená, že podmienky pre otcov (iných poistencov) podľa výkladu ministerstva sú rovnaké ako pri matkách, ktoré žiadajú o materskú.

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer potvrdil, že ich pobočky budú pri žiadostiach oteckov o materské a postupovať rovnako ako pri matkách. „To znamená, že otec či iný poistenec, musí byť nemocensky poistený 270 dní v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o materské,“ vysvetlil Juraj Káčer. Zdôraznil, že nikto z kategórie iný poistenec o peniaze, na ktoré má nárok, nepríde.