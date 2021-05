KORONAVÍRUS Krajčí po týždňoch prehovoril o Sputniku: Očkovať sme mohli už dávno, celé sa to spolitizovalo!

Krajčí to povedal pre televíziu TA3 v relácii Téma dňa. Ten začal v úvode vysvetľovať, ako to bolo s dovezením ruskej vakcíny. "Keď sme Sputnik priviezli postup krokov bol jednoznačný, bol v mrazovom reťazci a nie je to úplne jednoduché na manipuláciu. Podobne je to uskladnené aj teraz, do dvoch hodín po rozmrazení musí byť vakcína podaná, a to je relatívne náročné. Každá vakcína musí podstúpiť aj kontrolu šarže, na to som potreboval minimálne dva týždne, testy napokon vyšli dobre a hneď vtedy sa malo začať aj očkovať," vysvetľuje exminister za OĽaNO.

Celé sa to spolitizovalo, myslí si Krajčí

Ten začal vyťahovať argumenty aj v prípade, prečo sa celý proces natiahol. "Ja som potreboval skontrolovať šaržu. Viete, pri výrobnom procese aj registrované vakcíny, my aj Modernu, keď sme doniesli na Slovensko, my sme museli čakať. A to, a dokonca to nebolo len dva týždne, to bolo dlhšie, lebo tomu laboratóriu, myslím, vo Švajčiarsku, to dlhšie trvalo, kým prepustili šaržu. To sú štandardné veci, kedy vy musíte skontrolovať, či náhodou v tom procese výroby sa nestalo, že tá šarža by nejakým spôsobom bola znehodnotená," hovoril Krajčí v relácii.

"A vtedy to sa aj v zmluve definuje, keby sa toto dokázalo, tak my by sme ruskej stane povedali - prepáčte, ale treba vymeniť tú šaržu, musíte nám dať novú, pretože táto mala tento a tento problém. Preto sa to muselo skontrolovať, nedalo sa to urobiť hneď, ja som to chcel urobiť aj pre občanov tejto krajiny. Potom tie výsledky prišli a tam sa to podľa mňa celé dosť aj spolitizovalo a vlastne čakalo sa až doteraz, ale som teda rád, že tí, ktorí na tú vakcínu čakajú a sú rozhodnutí len pre túto vakcínu, že sa budú môcť zaočkovať," s potešením uzavrel Krají.

Zdroj: SITA/Zoltan Mathe/MTI via AP

A čo bude s AstrouZenecou?

Vektorové vakcíny, ktorými sú AstraZeneca i Sputnik, obsahujú adenovírus, ten má schopnosť vstúpiť do bunky. AstraZeneca má však v týchto dňoch problémy vo viacerých krajinách Európy a výnimkou nie je ani Slovensko, ktoré očkovanie touto vakcínou u prvoočkovancou pozastavilo. "AstraZeneca je výborná vakcína pre ľudí nad 60 rokov, v prvej stratégii sme očkovali ňou najmä mladšie ročníky, teraz sa to ale otočilo a odporúčajú očkovať aj starších," povedal Krajčí k očkovacej stratégii.

Teraz má však krajina k dispozícii jeden milión vakcín Pfizer je vraj potrebné sústrediť sa na nich. Dodal aj to, že Sputnik obsahuje iné adenovírusy ako AstraZeneca, aj to môže byť rozhodujúci rozdiel.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na problémy okolo AstraZenecy zaujal druhý poslanec a lekár Vladimír Baláž (Smer-SD), ktorý bol s Krajčím v relácii, jasné stanovisko. Podľa neho stále prevažuje benefit očkovania. "Na samotný vírus zomrie oveľa viac ľudí ako na očkovanie. Aj Covid napáda určité miesta na výstelke ciev a spôsobuje zrazeniny. Otázkou však zostáva, prečo to môže spôsobovať vakcína," uviedol Baláž. "Bola by veľká škoda, keby sme stratili možnosť nimi očkovať," uviedol.