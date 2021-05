Ak ste v Tatrách, dávajte si pozor! Platia viaceré výstrahy, HZS upozorňuje na podmienky

Súvislá vrstva snehu sa v Tatrách nachádza približne od výšky 1500 metrov nad morom, a to hlavne na severných a tienistých svahoch. "Na južnej strane pohorí je pokrývka značne nesúvislá. Vplyvom oteplenia a dažďa je sneh vlhký a premočený aj v najvyšších polohách. Nebezpečné sú preto svahy všetkých orientácií," priblížil Bešinský. Zdôraznil, že vyskytovať sa môžu aj malé lavíny alebo splazy z mokrého snehu. Vo Veľkej Fatre je snehová pokrývka nesúvislá, a tak väčšinou nepredstavuje lavínové nebezpečenstvo. V Malej Fatre sa sneh nachádza hlavne na severnej strane pohoria.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

V nedeľu ráno bolo na horách hmlisté a daždivé počasie. Ranná teplota sa pohybovala od plus jedného stupňa Celzia v najvyšších polohách Tatier po plus deväť stupňov na podhorí. "Plusové teploty sú aj na vrcholoch hôr. Dážď snehovú pokrývku premáča, čo spôsobuje spontánne lavíny a splazy najmä na svahoch, kde sa doteraz držal suchý sneh," upozornil Bešinský. Ako dodal, v nedeľu sa na celom území očakáva výskyt búrok alebo silného dažďa. Na horách sa miestami očakáva výskyt silného až búrlivého vetra do 30, v nárazoch do 35 metrov za sekundu.

V nedeľu treba rátať so silným vetrom aj búrkami

Počas nedele treba v niektorých častiach Slovenska počítať so silným vetrom, na niektorých miestach sa vyskytnú početné prehánky a búrky. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pre všetky kraje, s výnimkou Banskobystrického a Žilinského, platí výstraha prvého stupňa pred vetrom. Ten v nárazoch dosiahne rýchlosť 65-85 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže podľa SHMÚ dosiahnuť rýchlosť 45-60 kilometrov za hodinu, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí pre Banskobystrický, Trenčiansky a Košický kraj do 18.00 h. Podľa meteorológov možno v týchto krajoch rátať s úhrnom zrážok do 35 milimetrov. Búrky s krúpami sa vyskytnú v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," informovali meteorológovia. Na horách v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji treba podľa SHMÚ počítať so silným vetrom, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110-135 kilometrov za hodinu. Takáto rýchlosť vetra predstavuje nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Nepodceňujte vysokohorské podmienky

Horskí záchranári z Vysokých Tatier pomáhali v nedeľu štvorici turistov, ktorí sa na červeno značenom turistickom chodníku zo Štrbského plesa smerom na Popradské pleso, bez potrebného výstroja, dostali do ťažko schodného, ľadového terénu, odkiaľ sa obávali pokračovať. Horská záchranná služba (HZS) v tejto súvislosti na svojej internetovej stránke vyzýva turistov, aby nepodceňovali vysokohorské podmienky.

"V horskom aj vysokohorskom teréne HZS stále odporúča zimnú výzbroj, pri plánovaní túr dbajte na uzávery turistických trás, sledujte aktuálne výstrahy aj vývoj počasia," odporúčajú horskí záchranári. Štvoricu turistov dopravila HZS do ich ubytovacieho zariadenia.