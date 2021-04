Predĺženie núdzového stavu je opäť v hre: ANKETA Odborníci v tom majú jasno! Toto by mala vláda spraviť

BRATISLAVA - Diskusia o predĺžení núdzového stavu je opäť v hre. Pandemická komisia aj premiér Eduard Heger sú za. Koaličné strany SaS a Sme rodina sú proti, no argumenty si vypočujú. Strana Za ľudí sa bude riadiť názorom odborníkov. Čo na to odborníci?

Premiér Eduard Heger sa ešte cez víkend vyjadril, že je za predĺženie núdzového stavu. Dnes uviedol, že ak existuje lepšie riešenie ako núdzový stav, podporil by ho. O predĺžení núdzového stavu majú v pondelok večer hovoriť koaliční partneri. Pandemická komisia vlády SR odporúča predĺžiť núdzový stav o ďalších 30 dní.

Kľúčové slovo by mal mať minister zdravotníctva

Kľúčové slovo by podľa neho mal mať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. "Dnes na koaličnej rade sa o tom porozprávame. Ak existuje lepšie riešenie, poďme ho zrealizovať, ja som určite za. Ale pamätajme na to, že kľúčové slovo by mal mať minister zdravotníctva, pretože on nesie ťarchu zodpovednosti za všetkých pacientov, ktorí sú dnes hospitalizovaní na lôžkach v nemocniciach a ktorým nemôžeme povedať, že nemáme pre nich od zajtra starostlivosť," skonštatoval pred novinármi premiér.

Názory koaličných partnerov sa líšia

Núdzový stav nie je podľa Hegera politickým nástrojom, ale nástrojom na ochranu občanov a ich zdravia. Nechcú ho predlžovať nezmyslene. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár je, naopak, proti jeho predĺženiu. Strana Za ľudí sa chce riadiť názormi odborníkov v pandemickej komisii a ministra zdravotníctva. SaS navrhuje namiesto predĺženia núdzového stavu novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii, čím by sa umožnilo ukladanie pracovnej povinnosti mimo núdzového stavu. Prečítajte si, čo si o núdzovom stave a zákaze vychádzania myslia odborníci.

Mal by byť núdzový stav predĺžený?

Politológ Radoslav Štefančík: Áno. Súčasťou núdzového stavu je aj presúvanie zdravotníckeho personálu a manipulovanie so zdravotníckym materiálom a technikou podľa aktuálnej potreby krajiny. Keďže sme pandémii Covid-19 ešte nedali definitívne zbohom, viem si predstaviť, že sa na ďalšie týždne dočasne opäť vzdám svojich politických práv, ktoré sú síce garantované ústavou Slovenskej republiky, ale nemajú takú hodnotu ako ľudský život. Ak predĺžením núdzového stavu zachránime aspoň jeden ľudský život, stojí to za to.

Analytik Ivan Bošňák: Nie. Ak sme potrebovali, potrebujeme alebo budeme potrebovať nejakú formu mimo normálneho stavu, tak je potrebné pre potreby pandémie takýto stav, sumár opatrení a súvisiacich obmedzení pripraviť vo forme zákonnej normy, diskutovať o jej návrhu a prípadne ju prijať. Mali sme na to viac ako rok a vyzerá to tak, že ju dnes vieme veľmi dobre napísať a navrhnúť. Verím, že aj po prijatí sa bude používať len v mimoriadnych situáciach.

Matematik Richard Kollár: Toto je viac právna otázka ako dátovoanalytická. Je potrebné v bodoch zhrnúť, na čo všetko ešte potrebujeme mať zavedený núdzový stav a čo najskôr zaviesť legislatívu, ktorá tieto body umožní aj bez vyhlásenia tohto stavu. Je však možné, že sa to zase nestihne, ako desiatky iných vecí, ktoré sme počas pandémie u nás nestihli. Takže predĺženie núdzového stavu bude napokon nevyhnutné.

Mal by platiť zákaz vychádzania?

Politológ Radoslav Štefančík: Nie. Ak hovoríme o zákaze nočného vychádzania. Ani neviem, na čo je tento zákaz dobrý. Ak sa môžeme v obchodnom centre stretnúť naraz stovka ľudí, aký zmysel má, že si nemôže ísť hodinu pred polnocou zabehať po meste, kde nestretnem živej duše. Úprimne povedané, tomuto nočnému zákazu rozumiem zo všetkých protipandemických opatrení najmenej.

Analytik Ivan Bošňák: Obmedzenie pohybu malo a má význam pri riadení boja s pandémiou, ale musí byť prísne regionálne. Všeobecný zákaz vychádzania by v platnosti nemal byť a určite nie dnes na konci apríla od 20:00. Nie je to účinné a ani efektívne. Potrebujeme ho zrušiť a obmedzenia prijať v rámci dokumentu a právnej normy z odpovede na Vašu prvú otázku.

Matematik Richard Kollár: Momentálna epidemická situácia na Slovensku ukazuje, že na väčšine nášho územia je malý počet infikovaných a tak zákaz vychádzania okrem nariadených karantén nie je opodstatnený. Na druhej strane v niektorých regiónoch sú ešte stále potrebné prísne obmedzenia, avšak tie by mali byť riešené v rámci regionálnych hygienických nariadení a nie celoplošne na území Slovenska. Nie je určite v poriadku, že zákaz vychádzania až na malé výnimky po 20:00 platí v okrese Zlaté Moravce, kde zaznamenali 6 pozitívnych testov dokopy za týždeň. To určite nie je primerané opatrenie a je to absolútne zbytočné obmedzovanie slobôd.

Na druhej strane neobmedzujeme nijak ľudí prichádzajúcich napríklad z Indie, či iných krajín, ktorí sú potenciálni prenášači nových nebezpečných variantov koronavírusu. Áno, títo ľudia sa musia prihlásiť do systému eKarantena, ale nijak to neoverujeme.

