AKTUÁLNE Pandemická komisia odporučila predĺženie núdzového stavu

Informovala o tom hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. "Pandemická komisia Vlády SR schválila predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní a odporučila Vláde SR kladné stanovisko v tejto veci," uviedla.

KORONAVÍRUS Ďalšie predlžovanie núdzového stavu: Proti je aj SaS! Je to neefektívne, ponúkame riešenie

Testovanie na školách

Komisia takisto odporučila ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním v školských zariadeniach okrem testovania v čiernych okresoch podľa COVID-automatu. V školách, ktoré sa nachádzajú v čiernych okresoch podľa platného COVID-automatu zostáva v prípade detí na prezenčnej výučbe pravidelné testovanie v doterajšom nastavení.

Ak existuje lepšie riešenie ako núdzový stav, poďme ho zrealizovať

Ak existuje lepšie riešenie ako núdzový stav, premiér Eduard Heger by ho podporil. Kľúčové slovo by podľa neho mal mať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. O predĺžení núdzového stavu majú v pondelok večer hovoriť koaliční partneri.

"Dnes na koaličnej rade sa o tom porozprávame. Ak existuje lepšie riešenie, poďme ho zrealizovať, ja som určite za. Ale pamätajme na to, že kľúčové slovo by mal mať minister zdravotníctva, pretože on nesie ťarchu zodpovednosti za všetkých pacientov, ktorí sú dnes hospitalizovaní na lôžkach v nemocniciach a ktorým nemôžeme povedať, že nemáme pre nich od zajtra starostlivosť," skonštatoval pred novinármi premiér. Núdzový stav nie je podľa Hegera politickým nástrojom, ale nástrojom na ochranu občanov a ich zdravia. Nechcú ho predlžovať nezmyslene.

Zdroj: Facebook/MZ SR

Členovia komisie sa oboznámili s aktuálnou epidemiologickou situáciu, ako aj s možnosťou lokalizácie koronavírusu prostredníctvom spodných vôd, ktoré je aktuálne predmetom diskusie v rámci testovacej stratégie a informáciu zobrali na vedomie. Za predĺženie núdzového stavu je aj premiér Eduard Heger. Proti sa vyslovila SaS a Sme rodina. Obe strany si však vypočujú dôvody komisie.