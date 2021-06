FOTO Obzeračky nového Sulíkovho fára pred rokovaním vlády: Závidíš Andrej? Spýtal sa kolegu vicepremiér

Už pri príchode Sulíka sa totiž pri ňom pristavil jeho ministerský kolega z rezortu dopravy, pričom sa ho aj ironicky spýtal, kde má jeho auto výfuk. Neskôr tento moment na sociálnej sieti ešte zvečnil sám Sulík ktorý si nedal pokoj a opäť spomenul Doležala. "Andrej Doležal, závidíš, čo?" napísal v statuse líder SaSky.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Odpoveď bola rovnako úderná

Sulík samozrejme status nemyslel nijak útočne a vzápätí sa rozpísal o tom, prečo vo vodíkovom aute na vládu prišiel a že je to budúcnosť v oblasti dopravy. No minister Doležal mu nezostal nič dlžný a odpovedal mu tak, že on chodí do práce radšej na bicykli, aby si udržal líniu.

