KORONAVÍRUS Lengvarský pritvrdil: Nebojí sa kritiky a zmluvy na Sputnik chce zverejniť aj v prípade nesúhlasu Rusov!

BRATISLAVA - V prípade ruskej vakcíny Sputnik V je to na Slovensku čoraz viac napäté. Okrem toho, že ním stále neočkujeme sa odohrávajú aj turbulencie v prípade geopolitických vzťahov s Ruskom. Vakcíny Rusi dokonca neskôr chceli aj naspäť a je otázne, či ich včas stihne otestovať aj maďarská strana, keďže ich záručná lehota uplynie pravdepodobne v lete. Zmluva o tomto nákupe už prešla aj rukami prezidentky Zuzany Čaputovej a nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) ju má v pláne zverejniť aj v prípade nesúhlasu Rusov!

Povedal to dnes Lengvarský po stretnutí s novinármi. Hoci naše ministerstvo zdravotníctva stále čaká na podklady z ruskej strany, podľa Lengvarského má toto "čakanie" obmedzenú lehotu a nie večnú. Vladimír Lengvarský zároveň spoločnosť informoval, že sa Rusi nakoniec rozhodnú, že zverejnenie zmluvy je pre nich neprijateľné, Slovensku hrozí v tomto prípade pokuta.

Kúpa ešte neprebehla, no v prípade očkovania sa bude musieť už definitívne uskutočniť

Slovensko pritom aj podľa ministra financií Igora Matoviča za Sputniky o počte 2 miliónov ešte oficiálne nezaplatilo a prevoz časti objednávky (200-tisíc) do Maďarska bol tiež v hre, no zatiaľ sa pristúpilo len k testovaniu v tamojších laboratóriách. Finančná stránka je teda ešte budúcnosť, no ak sa predsa len rozhodneme, že očkovanie Sputnikom chceme spustiť aj u nás, štát bude zrejme musieť odkúpiť spomínaných 200-tisíc vakcín, ktoré sa nachádzajú v Šarišských Michaľanoch.

Rusko platbu za dodávku týchto šarží Slovensku vrátilo v čase, keď nás požiadali o vrátenie vakcín. Ďalšie objednávky týchto vakcín bude zrejme až predmetom jednania po bližšom preskúmaní záujmu slovenskej spoločnosti a ochoty dať sa zaočkovať Sputnikom V.