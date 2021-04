Patológ Palkovič o úmrtiach: Dvanásť obetí na KORONAVÍRUS sa nakazilo po očkovaní! Musíme sa chrániť

Priemerný vek prešetrovaných úmrtí bol 72 rokov (27 mužov a 45 žien). Išlo prevažne o pacientov žijúcich v domoch pre seniorov, ktorí boli očkovaní Pfizerom alebo Modernou. Palkovič uviedol, že aj očkovaní musia stále dodržiavať všetky opatrenia a chrániť sa. Koronavírusom sa po očkovaní nakazilo a následne mu podľahlo 12 pacientov.

V dvoch prípadoch bol súvis s očkovaním

ÚDZS prešetril zatiaľ celkovo 72 úmrtí pacientov, ktorí boli očkovaní v rôznom časovom odstupe od úmrtia. Išlo o štyroch pacientov do 50 rokov, o šiestich vo veku 50 až 60 rokov, 24 pacientov bolo vo veku od 60 do 70, 23 od 70 do 80 rokov a nad 81 rokov malo 15 pacientov. "Dva medializované prípady boli vyhodnotené ako možný súvis s očkovaním," uviedol pre Topky patológ. V oboch prípadoch mali pacienti aj pridružené ochorenie.

"Vzhľadom na vyššiu vekovú skupinu dominujú najmä kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus, onkologické choroby," ozrejmil Palkovič. Prvý pacient zomrel na Slovensku po očkovaní v januári tohto roka. Išlo o 79-ročného muža s viacerými chronickými ochoreniami. "K celkovému zhoršeniu zdravotného stavu tohto pacienta prispeli aj inak mierne nežiaduce účinky po očkovaní – horúčka a slabosť," informovala hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková.

V druhom prípade z konca marca išlo o 79-ročnú pacientku vo vyššom veku (79) s viacerými chronickými ochoreniami, ktorá bola očkovaná vakcínou od spoločnosti Moderna. "Príčina úmrtia bola stanovená pitvou a súvisela s chronickými ochoreniami pacientky. Vzhľadom k tomu, že vzniknuté nežiaduce reakcie po očkovaní mohli prispieť k celkovému zhoršeniu zdravotného stavu, príčinná súvislosť medzi očkovaním a úmrtím bola stanovená ako možná," uviedla Jurkemíková.

Zomrelo dvanásť pacientov, ktorí sa nakazili po očkovaní

Palkovič uviedol, že niektoré z obetí sa nakazili koronavírusom a následne mu podľahli aj napriek očkovaniu. "Dvanásť pacientov zomrelo na pľúcnu formu CoViD-19 napriek očkovaniu a jedenásť pacientov napriek očkovaniu bolo CoV-2 pozitívnych, pričom zomreli z iných ako infekčných príčin (úmrtia „na kovid“)," ozrejmil patológ. "Išlo o najmä pacientov žijúcich v domoch starostlivosti o seniorov, po prvej dávke očkovania, mali nad 75 rokov," povedal.

Podľa Palkoviča to potvrdzuje dve skutočnosti. "Očkovaní sa musia stále chrániť až do momentu dosiahnutia dostatočného premorenia populácie po prekonanej infekcii ako aj po očkovaní a druhá skutočnosť je, že čím rýchlejšie a čím viac ľudí bude zaočkovaných, tým viac budeme chránení," dodal patológ.

ŠÚKL eviduje tisícky hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín

V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k štvrtku eviduje 3658 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín. Z celkového počtu hlásení je 189 závažných, čo predstavuje 5,1 percenta hlásení. Medzi najčastejšie hlásené závažné nežiaduce účinky patrili pretrvávajúci zvýšený krvný tlak, a to najmä u pacientov liečených na hypertenziu.

Ďalšími tiež boli zlyhanie očkovania, prekolapsový stav, kolaps, trombóza, alergické reakcie, dočasná paralýza či krátkodobá strata vedomia. Objaviť sa môže aj epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu. "Výskyt a intenzita nežiaducich reakcií závisia od celkového zdravotného stavu daného človeka, od veku, pričom všeobecne sú nežiaduce reakcie po očkovaní u ľudí vo vyššom veku menej časté a menej intenzívne, tiež od iných súbežne užívaných liekov, imunitnej odpovede, ale v niektorých prípadoch aj od psychického nastavenia človeka," pripomenul ŠÚKL.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 996 484, za predchádzajúci deň (22. apríl) pribudlo 8 062 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 396 109 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 12 644 ľudí.