KORONAVÍRUS Slováci sa chytajú za hlavu: Vinou chybných dát sme červená krajina! Prišla tvrdá kritika

Slovensko je Európskym centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) vedené ako takzvaná červená krajiny, hoci by mohlo byť na nižšej úrovni rizika podobne ako susedné Česko alebo Rakúsko. Podľa Denníka N je dôvodom chybné počítanie údajov o počtoch infikovaných a podiel pozitívnych testov v európskom systéme TESSy, pričom na základe takzvaného semaforu ECDC je Slovensko medzi červenými krajinami napríklad na českom zozname.

VIDEO Na Slovensku potvrdili prípad indickej mutácie nového koronavírusu​

"V tejto súvislosti išlo o zlyhanie ľudského faktora pri nahlasovaní dát do systému TESSy, za čo sa ospravedlňujeme. V uplynulých dňoch sme prijali všetky potrebné kroky k okamžitému riešeniu vzniknutej situácie. Do TESSy boli 31. mája odoslané už správne údaje," uviedol úrad hlavného hygienika.

Spomínaný úrad do európskeho systému zrejme nenahlásil počty vykonaných antigénnych testov, hoci v systéme boli údaje o pozitívne testovaných nielen z antigénnych, ale aj z laboratórnych testov. Slovensku tak podľa Denníka N vyšiel vyšší podiel pozitívne testovaných, než v skutočnosti krajina zaznamenala.

Zdroj: ECDC

Epidemická situácia na Slovensku sa výraznejšie zlepšuje od druhej polovice marca. V krajine prudko ubudlo nielen odhalených nových prípadov koronavírusovej nákazy, ale znížili sa aj počty pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v súvislosti s chorobou covid-19.

Vlna kritiky

Za nesprávne údaje posielané do európskeho systému sa strhla vlna kritiky, a to nielen medzi verejnosťou, ale aj v odborných kruhoch. Analytici z Dát bez pátosu na svojej facebookovej stránke v utorok spomenuli v tejto súvislosti tri problémy: "Prvý problém slovenských úradníkov a byrokratov je, že sú bohorovní a myslia si, že sú neomylní. Druhý problém Slovenska je, že ho vedú nemoderní, veľakrát nevzdelaní ľudia, neschopní sebareflexie a pochopenia, že sú omylní a že to nie je chyba, a ani hriech. Tretí problém je, že im to tolerujeme," znel drsný sumár toho, čo by sa určite malo zlepšiť. "Zodpovední úradníci odstúpiť a reportovať dochádzku, hotovo," dodali analytici.