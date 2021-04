Kotleba sa po hodinách čakania konečne ozval cez VIDEO: Nijaký únos, ale so synom vraj oslavujú narodeniny!

"Odlietajú dnes v noci, už som urobila všetko a nikto ich nevie zastaviť,“ sťažovala sa ešte v utorok Kotlebova zúfalá exmanželka Frederika. "Syn tu navštevuje škôlku, budúci mesiac majú záverečné skúšky, je to veľmi dôležité. Neviem, čo sa stalo, že urobil takúto vec. Som z toho zúfalá," dodala utrápená bývalá manželka šéfa ĽSNS. Kotleba po tom, ako ho aj novinári prekvapili so synom na letisku vo Viedni nahral so synom reakčné video priamo na sociálnej sieti!

Únos? Kotleba to s úsmevom odmieta

Predseda extrémistickej ĽSNS sa na videu rozhodol reagovať na tvrdenia, že manipulácie s ich synom niektorí môžu brať ako únos. "Má to byť reakcia na tie medializované správy, že som uniesol svojho vlastného syna z Egypta, čo je absolútna hlúposť. Malý bol v Egypte v kuse šesť mesiacov. Odišiel tam vtedy, keď som mal koronu alebo vírus, alebo čo to bolo,“ začal video Kotleba so synom sediacim na kolenách.

"Keďže tu všetci v panike, v opatreniach mali v hlavách chaos a ja som vlastné dieťa ani nemohol zaniesť do škôlky, tak som ho poslal so starkou do Egypta za svojou mamou, ale po 6 mesiacoch jednoducho keď vám dieťa každý druhý deň v telefóne povie "Ocko, kedy prídeš?" tak to už sa nedalo vydržať a museli sme to nejako vyriešiť," vysvetľuje svoje posledné cesty do Egypta Kotleba.

Oslavujú narodeniny

Kotleba má úsmev na tvári aj preto, lebo so synom v karanténe momentálne oslavoval narodeniny. "Vyšlo to akurát tak, že malý oslavuje narodky - 5 rokov. Už je z neho veľký chlap a keď dokončíme toto video, tak to pôjdeme spolu trochu osláviť," povedal Kotleba, ktorý hneď prešiel na inú tému.

Podľa neho boli na Slovensku koronavírusové opatrenia v kontexte kostolov a chrámov mimoriadne prísne. Video následne obohatil zábermi z kostola v zahraničí, kde bol s kolegami zo strany na omši. Vo videu si pochvaľoval, že v "moslimskom Egypte" mohol ísť na omšu, pričom na kresťanskom Slovensku nie.