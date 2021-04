Kotleba má vážny problém: Podľa exmanželky porušil rozhodnutie súdu tým, že si syna z Egypta bez slova zobral!

Tvrdí to samotná Frederika, ktorá sa vyjadrila pre TV Markíza cez sociálnu sieť.. Manželstvo Kotlebovcom vydržalo do minulého roka, kedy súd zveril ich spoločného syna do starostlivosti mame. Zároveň stanovil aj presný harmonogram, kedy sa chlapec môže stretávať s otcom. A tu nastal problém.

Porušenie rozhodnutia súdu?

Podľa jeho exmanželky Frederiky prišiel do Egypta v polovici apríla, so synom trávil veľa času aj na hotelovej izbe predsedu ĽSNS. Manželke však nepovedal nič o jeho náhlom presune na Slovensko, ktorý pravdepodobne uskutočnil pomocou nočného letu do Viedne.

Zdroj: Jan Zemiar

"Čakám, či sa ozve, či aspoň napíše správu, že kedy mi chce syna vrátiť, alebo či to budem musieť riešiť oficiálnou cestou. Toto, čo urobil, sa naozaj nerobí a už vôbec nie niekomu, s kým sa vždy riadne dohodol. Príde mi to ako veľký podraz od neho a nikdy mu už nebudem dôverovať,“ napísala cez sociálnu sieť zúfalá exmanželka Frederika.

Dodala, že jej syn sa nepýtal otca na otázku, kedy sa vrátia na Slovensko, len sa ho pýtal, "Kedy ocino príde?", lebo s nim chcel tráviť čas. Políciu ani prokuratúru Frederika vraj zatiaľ nekontaktovala.

Kotleba vo videu so synom na kolenách tvrdí, že nešlo o únos

Kotleba po tomto kroku nahral aj odkaz. "Má to byť reakcia na tie medializované správy, že som uniesol svojho vlastného syna z Egypta, čo je absolútna hlúposť. Malý bol v Egypte v kuse šesť mesiacov. Odišiel tam vtedy, keď som mal koronu alebo vírus, alebo čo to bolo,“ hovorí Kotleba so synom sediacim na kolenách vo videu, ktoré zverejnil v stredu večer na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

"Keďže tu všetci v panike, v opatreniach mali v hlavách chaos a ja som vlastné dieťa ani nemohol zaniesť do škôlky, tak som ho poslal so starkou do Egypta za svojou mamou, ale po 6 mesiacoch jednoducho keď vám dieťa každý druhý deň v telefóne povie "Ocko, kedy prídeš?" tak to už sa nedalo vydržať a museli sme to nejako vyriešiť," vysvetľoval vo videu svoje konanie Kotleba.