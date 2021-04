Dráma v Egypte! Exmanželka Kotlebu Frederika je v koncoch: Šéf ĽSNS jej mal vziať syna

Marian Kotleba si chce z Egypta zobrať syna, ktorého má s exmanželkou Frederikou!

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar

BRATISLAVA - Za posledné roky sa to medzi predsedom Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Marianom Kotlebom a jeho bývalou polovičkou Frederikou viac ako skomplikovalo. Ich vzťah sa po dlhých eskapádach skončil, no problémy nastávajú aj teraz. Frederika žije v Egypte aj s ich 5-ročným synom, no teraz sa vodca kotlebovcov rozhodol konať na vlastnú päsť a syna si chce od nej náhle zobrať! Exmanželka Frederika je vraj bezmocná. Podľa včerajších slov Frederiky chcel Kotleba odletieť so synom v noci.