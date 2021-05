Šéf ĽSNS sa topí v problémoch: Okrem šekov má na krku trestné oznámenie od Frederiky, ide o ich syna!

Tvrdí to týždenník Šarm. Kotleba ešte v apríli pricestoval do Egypta, kde si nečakane zobral len ich 5-ročného Ľudovíta a odcestovali spolu na Slovensko. Frederike ho už nevrátil, hoci predtým natočil video o tom, ako s malým synom oslavujú piate narodeniny.

Exmanželke došla trpezlivosť

Po týždňoch čakania to už evidente bývalú Kotlebovu polovičku prestalo baviť a podala na neho trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

"Na Krajskú prokuratúru Banská Bystrica bolo dňa 28.04.2021 doručené mailové trestné oznámenie Frederiky K. na Ing. Mgr. Mariána K. pre podozrenie zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 349 Tr. zák.. Vo veci koná Okresná prokuratúra Banská Bystrica," potvrdil túto skutočnosť týždenníku hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Ivan Vozár.

Zdroj: Jan Zemiar

Nemal na to žiadne právo, rozčuľuje sa Frederika

"Viete, ja som v práve, mám v rukách súdny rozsudok, kde je jasne napísané, ako a kedy má prebiehať stretnutie syna a exmanžela. Píše sa v nej, že posledný týždeň v nepárnom mesiaci a prvý týždeň v párnom mesiaci. Mal si ho prísť vziať do Egypta a ja som po Ľudka mala prísť na Slovensko. Nemal na takúto vec vôbec právo a ani najmenší dôvod,“ dodala pre magazín Šarm.

Kotleba následne vo videu uvádzal, že o žiadny únos nejde. "Je to absolútna hlúposť. Malý bol v Egypte vkuse šesť mesiacov. Odišiel tam vtedy, keď som mal koronu a nemohol som vlasté dieťa ani zaniesť do škôlky, tak som ho poslal so starkou do Egypta,“ hovoril predseda ĽSNS.

Frederika dokonca odpovedala na otázku, či sa plánuje kvôli sporu vrátiť na Slovensko. "Áno, ale nebudem to komentovať. Nehnevajte sa, sú to veľmi citlivé záležitosti. Samozrejme, uvažujem o tom, že prídem a budem to riešiť priamo," uzavrela.