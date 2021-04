Starší a chorľavejší ľudia potrebujú vakcínu najviac, zdôrazňujú lekári: COVIDu podľahujú najmä nezaočkovaní

Infektológ Peter Sabaka, ktorý sa na Kramároch venuje pacientom s najťažším priebehom covidu-19, a Július Hodosy, primár centrálneho prijímacieho oddelenia v nemocnici Ružinov, vo videu zverejnenom na facebookovom účte rezortu zdravotníctva priblížili tému vakcinácie starších a chorľavejších ľudí.

Lekári sa zhodli na tom, že veľmi starí a chorí ľudia sa nemusia očkovania báť. Práve naopak, vakcína je pre nich obzvlášť vhodná. „Vysoký vek a chronické ochorenia sú najvýznamnejší rizikový faktor ťažkého priebehu ochorenia covid-19. Ak máte nad 80 rokov a dostanete ochorenie covid-19, máte až 50-percentnú šancu, že sa dostanete do nemocnice. A žiaľ, len asi niečo ako polovica ľudí nad 80, ktorí sú prijatí s ochorením covid-19, sú z nemocnice úspešne prepustení a dostanú sa domov,“ priblížil krutú realitu Sabaka.

„Neexistuje kontraindikácia na očkovanie proti covidu okrem precitlivelosti na niektorú z látok, ktoré obsahuje vakcína. Ak máte nad 80 rokov, máte cukrovku, chronické zlyhávanie srdca, ste po troch infarktoch, alebo štyroch cievnych mozgových príhodách, tak to nie je kontraindikácia. Naopak, vy máte stáť v rade ako prvý na očkovanie, nie váhať,“ uviedol Hodosy.

Výhody očkovania prevyšujú riziká

Primár súčasne podotkol, že netreba zľahčovať nežiaduce účinky, pretože sa vyskytujú. „Bojazlivosť je na jednej strane oprávnená, na strane druhej treba povedať, že pri niektorých vakcínach sme aj my pozorovali, že tí ľudia častejšie kolabovali, bolo im nevoľno, mali väčšie horúčky, treba ale povedať, že to je príznak toho, že tá vakcína funguje a že si v tom momente budujete protilátky,“ dodal.

Ružinovský primár ďalej vyzdvihol aj fakt, že odkedy v ich vakcinačnom centre denne zaočkujú zhruba 700 ľudí, prevažne starších, na covidovom oddelení majú menej pacientov. „Z tých 700 ľudí, keď u nás skončí jeden za týždeň, tak je to veľa,“ podotkol.

Infektológ v tomto súvise pripomenul, že výhody očkovania prevyšujú jeho riziká. „Ak sa s koronavírusom stretnete, keď ste zaočkovaný, je to omnoho, omnoho bezpečnejšie, ako keď sa s ním stretnete nezaočkovaný. Respektíve, keď ste zaočkovaný, tak je len minimálna pravdepodobnosť, že by ste museli ísť do nemocnice a môžete si byť takmer istý, že tomuto ochoreniu nepodľahnete,“ povedal Sabaka. „Ako príklad, môj dedko, ktorý má nad 80 rokov, a ktorého veľmi ľúbim, je po infarkte, prekonal rakovinu, má srdcové zlyhávanie, ale je zaočkovaný a ja som veľmi šťastný, že viem, že koronavírusu nepodľahne, a že už ho touto formou nestratím,“ dodal infektológ.