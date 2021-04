V prípade Lučanského zverejnili záverečnú SPRÁVU: Toto sú DETAILY! Bol pokojný, racionálny a rozvážny

Príčinou smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského bola samovražda. Po prijatí záverečnej správy kontrolnej komisie k tomuto prípadu to potvrdil jej predseda Tomáš Čitbaj z Kancelárie Verejnej ochrankyne práv SR.

Kolíková to berie vážne

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) doplnila, že závery tejto komisie berie veľmi vážne. "Som naozaj presvedčená, že ZVJS si veľmi svedomito plní svoju úlohu, vďaka ktorej my ostatní môžeme pokojne spávať," povedala.

Doplnila, že záverečná správa bude zverejnená ešte v piatok. "Nemyslím si, že sú tam také skutočnosti, ktoré by mohli zmariť účel trestného konania," podotkla. Predseda komisie dodal, že za prijatie správy hlasovalo 14 členov. Proti bol poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) a Denisa Saková (nezaradená). Nehlasoval Marián Saloň (Smer-SD).

Záverečná správa - spáchal samovraždu

Kontrolná komisia bola zriadená ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou potom, ako sa sociálnych sieťami šírili konšpiračné teórie okolo Lučanského smrti. V piatok zverejnili záverečnú, ktorá má 23 strán. Včera zároveň prijatím záverečným správy skončila aj činnosť komisie. "Z uvedenej správy vyplýva, že Komisia nezistila skutočnosti, ktoré by spochybňovali medializovanú verziu udalosti, v zmysle ktorej došlo k pokusu o samovraždu a následnému úmrtiu Milana Lučanského," píše sa v správe.

Komisia tiež nezistila také významné skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné konštatovať pochybenie príslušníkov ZVJS alebo zdravotníckeho personálu pri zaobchádzaní s Lučanským počas jeho výkonu väzby a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na priebeh udalosti. "Komisia zastáva názor, že umiestenie Milana Lučanského v NOO a ÚVTOS Trenčín bolo správnym rozhodnutím vzhľadom na pooperačný stav obvineného, ako aj plánované kontrolné vyšetrenia," píše sa ďalej.

Bol pokojný a rozvážny

Komisia po zhrnutí faktov skonštatovala, že z dostupných podkladov nezistili pochybnosti

v postupoch zdravotníckych pracovníkov ZVJS ani príslušníkov ZVJS počas pobytu Lučanského v NOO a ÚVTOS Trenčín. "Na základe vyjadrovania a konania Milana Lučanského, ktorý bol opisovaný ako pokojný, rozvážny a racionálny, bez náznaku problémového správania, nebolo zdravotníckym personálom nemocnice identifikované riziko samovražedného konania," uvádza správa.

Predmetom skúmania Komisie bola najmä to, či štát, v tomto prípade Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a jeho príslušníci, dodržal svoju povinnosť, ktorou je nezasiahnuť (aktívne) do práva na život Lučanského. "V prípade záveru, že uvedenú povinnosť si ZVJS splnil, bolo úlohou Komisie zamerať pozornosť na to, či ZVJS urobil všetko, čo sa od neho dalo rozumne očakávať, aby zabránil smrti menovaného," uviedla komisia.

Predmetom skúmania bolo z tohto dôvodu aj zaobchádzanie s Lučanským počas jeho výkonu väzby v prešovskej väznici a vo väzenskej nemocnici v Trenčíne a počas eskortných činností zo strany príslušníkov väznice v Banskej Bystrici. Komisia v prvom rade zisťovala, či je možné v prípade mimoriadnej udalosti zo dňa 29. decembra 2020 potvrdiť záver (alebo naopak vzniesť pochybnosti), ktorý bol prezentovaný Kolíkovou a bývalým generálnym riaditeľom ZVJS Milanom Ivanom.

Účasť inej osoby nepotvrdili

Podľa medializovanej informácie sa v tento deň pokúsil o samovraždu, následne musel byť resuscitovaný a prevezený do nemocnice v Prešove, kde napokon 30. decembra 2020 zomrel. "Komisia po vyhodnotení všetkých dostupných faktov udalosti z 29. decembra 2020 v Záverečnej správe konštatuje, že nezistila žiadne také nezrovnalosti či iné významné okolnosti, ktoré by spochybňovali verziu úmyselného sebapoškodenia M. Lučanského obesením. Komisia nekonštatuje ani žiadne také zistenia a závery, ktoré by poukazovali na akúkoľvek aktívnu účasť inej osoby na udalosti," uvádza sa v správe.

Rovnako členovia komisie nezistili pri vypočutí zúčastnených osôb žiadne podozrenie na prítomnosť takých poranení na jeho tele, ktoré by poukazovali na aktívnu obranu zo strany menovaného, či okolnosti poukazujúce na akúkoľvek nežiaducu manipuláciu inej osoby či osôb s jeho telom. Preto sa komisia zamerala na zistenie jeho samovraždených sklonov. Zdravotnícky personál podľa záverov spravil dostatočné kroky.

Zároveň komisia skonštatovala, že s Lučanským bolo zo strany ZVJS zaobchádzané s úctou k jeho ľudskej dôstojnosti "a spôsob a metódy zaobchádzania nevystavovali obvineného úzkosti alebo útrapám v intenzite prekračujúcej nevyhnutnú úroveň utrpenia, ktorú so sebou nesie samotný výkon väzby". Komisia v správe popísala viacero odporúčaní, ktoré sú podrobne rozpísané v záverečnej správe. Upozorňuje na obmedzené možnosti zmysluplného trávenia času a vyslovila názor, že v danej oblasti je nevyhnutné vykonať systémové zmeny.

Kontrolná komisia

Nezávislá kontrolná komisia, ktorá prešetrovala okolnosti úmrtia Lučanského i jeho skoršie zranenie oka, mala takmer 20 členov. Okrem politikov boli jej súčasťou tiež experti. Policajný exprezident zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa 29. decembra 2020 v Ústave na výkon väzby v Prešove pokúsil o samovraždu.