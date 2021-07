Z tohto budete mať husiu kožu: Dojemné gesto Lučanského rodiny pol roka od tragickej smrti!

MARTIN – Už je to pol roka, čo Slovensko obletela správa o smrti Milana Lučanského (†51). Emotívny pohreb, na ktorom sa napriek lockdownu zišli stovky ľudí, bol v obci Štrba, kde bývalého policajného prezidenta pochovali vedľa jeho milovaného otca, no jeho pozostatky boli neskôr prevezené na národný cintorín v Martine. Rodina zosnulého policajta si smutné „výročie“ pripomenula na sociálnej sieti, kde zverejnila dojímavé slová spolu s fotografiami.

29. december 2020 bol pre rodinu Milana Lučanského čiernym dňom v ich životoch. Policajný exprezident sa totiž počas pobytu vo väzbe pokúsil vziať si život a vo veľmi vážnom stave bol prevezený do nemocnice. Aj keď sa mu snažili zachrániť život, napokon zraneniam podľahol.

Milan Lučanský bol počas života aktívny na sociálnej sieti a jeho stránku dnes spravuje manželka s deťmi. Tí na Facebooku informovali napríklad o tom, že koncom mája presunuli pozostatky exprezidenta Lučanského z rodnej Štrby na Národný cintorín v Martine. Zverejnili tu tiež odkaz, ktorý Lučanskému v minulosti písala jeho dcéra spolu s fotografiami a dojemnými slovami.

Pred pár hodinami pribudlo na sociálnej sieti ďalšie vyznanie. „Kvety pre nášho OTCA... Vyznanie pre nášho OTCA...LAVIČKA pre nášho OTCA...,“ ktoré pripojila rodina policajného exprezidenta spolu s fotografiou lavičky, ktorú dala vyrobiť špeciálne na jeho pamiatku. Nezabudli pripomenúť ani to, že im veľmi chýba. Na lavičku nechali umiestniť aj odkaz v tvare srdca, v ktorom sa uvádza: „Miluj a chráň...Láskou sa bráň... Venované môjmu manželovi a tým, ktorí veria, že na každom príbehu je najkrajšia láska.“ To, kde sa lavička nachádza, však nekonkretizovali.

Stačilo mu 9 minút

Milan Lučanský pôsobil na čele polície od júna 2018 ako nástupca Tibora Gašpara. V júni 2020 požiadal o uvoľnenie z funkcie, dôvodom mali byť nezhody so súčasným ministrom vnútra Romanom Mikulcom (nominant OĽaNO). Koncom roka 2020 bol zadržaný a následne obvinený v rámci policajnej akcie Judáš. Súd ho vzal do väzby v Prešove. V polovici decembra mal podľa vlastnej výpovede nehodu – nešťastne zakopol o posteľ, zranil si oko a skončil v nemocnici. Odtiaľ ho previezli do väzenskej nemocnice v Trenčíne a neskôr zas putoval do väzby v Prešove. Tam sa vo svojej cele 29. decembra pokúsil o samovraždu. Lučanskému stačilo na jeho plán deväť minút.

Deň po pokuse o samovraždu zomrel v prešovskej fakultnej nemocnici J. A. Reimana. Trestné stíhanie voči jeho osobe bolo z dôvodu smrti zastavené. Udalosti okolo úmrtia Milana Lučanského stáli stoličku vtedajšieho šéfa Zboru väzenskej a justičnej stráže Milana Ivana.

Vynorili sa tiež špekulácie o tom, že Lučanskému mal niekto na druhý svet pomôcť. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vytvorila špeciálnu skupinu, aby preverila smrť policajného exprezidenta. Tá po viac ako troch mesiacoch skúmania dospela k záveru, že išlo o samovraždu.