KORONAVÍRUS V Senici pred nástupom ôsmakov a deviatakov do škôl využili kloktacie testy

Ide o ZŠ Sadová a V. Paulinyho-Tótha. "Testovali sme žiakov, ktorých rodičia prejavili záujem a dali súhlas na testovanie kloktaním, aby mohli splniť podmienku nástupu žiaka druhého stupňa do školy. Tou je negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu. Testovanie bolo jednoduché, žiaci si v priestoroch školy vyplachovali ústa slaným roztokom. Vzorka bola starostlivo zabalená a poslaná do laboratória. Každý žiak dostal letáčik s jedinečným kódom, na základe ktorého sa dozvie výsledok testu z informatívneho e-mailu," informovala riaditeľka ZŠ Sadová Svetlana Chábelová.

Z celkového počtu 400 žiakov z tried ôsmakov a deviatakov sa prišlo na základe súhlasu zákonných zástupcov kloktacími testami otestovať po 30 žiakov z oboch škôl. Škola následne dostane informáciu len o celkovom počte prípadných pozitívnych výsledkov, prípadne informáciu, o akú triedu ide, nie však meno konkrétneho žiaka. "Informácia o pozitivite však nehrá v prípade nástupu žiakov od 19. apríla úlohu v tom, že by sme niektorú z tried neotvorili, keďže deti prichádzajú do školy po dlhom čase a neboli spolu v kontakte. Opačná situácia nastane o týždeň, keď žiaci už budú spoločne v jednej triede. Nasleduje ďalšie kolo testovania a ak v ňom vyjde pozitivita žiaka, odchádza v súlade s COVID semaforom ministerstva celá trieda do karantény," doplnila Chábelová.

Žiaci, ktorí neprejavili záujem o kloktacie testy, môžu využiť možnosť antigénového testovania. V Senici fungujú počas týždňa dve trvalé mobilné odberné miesta, kde sa môžu prihlásiť cez štátny rezervačný systém korona.gov.sk. Takisto môžu využiť sobotné (17. 4.) plošné testovanie organizované mestom, ktoré ho organizuje na šiestich odberných miestach. Rezervácia vyšetrenia na konkrétny termín je možná prostredníctvom objednávkového systému rezervaciasenica.sk. Jednotlivé odberné miesta však budú počas dňa brať aj neobjednaných záujemcov.