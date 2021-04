KORONAVÍRUS Koniec nepríjemnému vŕtaniu sa v nose? Nový test možno už tento rok!

Je koniec nepríjemnému výteru z nosa. Francúzski vedci v súčasnosti skúmajú alternatívu k testu PCR, ktorý zatiaľ poskytuje zďaleka najspoľahlivejšie informácie o koronavírusovej infekcii. Chcú umožniť dostať ho do „skutočného života“ tento rok.

„Zhlboka sa nadýchni,“ hovorí výskumný asistent desaťročnému Alexandrovi, ktorý prišiel so svojimi rodičmi na testovanie do športového paláca v Lyone. "Potom vydýchneš, až kým ti nedôjde vzduch v pľúcach." Chlapec fúka do potrubia, ako mu to oznámia. "Celkom ľahké," volá.

Pripojené k zariadeniu veľkosti chladničky

„Pacienti sú veľmi otvorení a vnímaví k tomuto experimentu,“ hovorí virológ Alexandre Gaymard, ktorý vedie projekt CovidAir. Už mesiac nafúkalo do potrubia, ktoré je spojené so zariadením s veľkosťou chladničky, viac ako 2 800 občanov.

"Prístroj oddeľuje a skúma molekuly, ktoré niekto vydychuje," hovorí vedúci štúdie Gaymard. "Týmto sa vytvorí grafika, ktorá sa vyhodnotí počítačovým programom." Základom je hmotnostná spektrometria, pomocou ktorej je možné molekuly podrobne skúmať.

Zdroj: gettyimages.com

Alternatíva k testu PCR?

Výsledok by mal byť dostupný po jednej až dvoch minútach. Či už v nemocniciach, školách alebo obchodoch: „Tento stroj je možné použiť všade tam, kde je dôležitý rýchly výsledok,“ hovorí Gaymard. Aby sa zistilo, ako spoľahlivo zariadenie hodnotí vzduch, ktorý dýchajú, vykonajú predtým testované osoby test PCR. Doteraz sa považoval za „zlatý štandard“, musí ho však vyhodnotiť laboratórium. Výsledok testu PCR je zvyčajne k dispozícii až po 24 až 72 hodinách.

Perspektívny prístroj

Nové zariadenie CovidAir preukázalo v predchádzajúcich meraniach spoľahlivosť 95 percent v porovnaní s testom PCR, zdôrazňuje Gaymard. To by bolo podstatne lepšie ako rýchle testy na antigén bežné v Nemecku, ktoré sa považujú za nespoľahlivé, najmä u nesymptomatických testovaných osôb.

Či a kedy bude nový francúzsky stroj pripravený na sériovú výrobu, bude známe najskôr na konci testovacej fázy v júni. Ak sa nová metóda osvedčí, dá sa teoreticky použiť aj na iné infekčné choroby, ako je chrípka, dúfajú vedci - možno aj pre budúce pandémie.