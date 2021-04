Vo funkcii je sotva dva týždne a už sú ponosy: Nový premiér sa možno bude spovedať v parlamente!

Včera prekvapil líder Dobrej voľby tým, že podal podnet na Generálnu prokuratúru. Expremiéra a súčasného ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) obvinil zo sabotáže. Dnes predseda mimoparlamentnej strany zašiel ešte ďalej a poslancom a poslankyniam Národnej rady zaslal výzvu na interpeláciu nového premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Tomáš Drucker, ktorý bol aj nominantom strany Smer-SD a stál aj v čele rezortu zdravotníctva, žiada poslancov o odpovede na niekoľko otázok. Tie súvisia predovšetkým s neštandardným správaním ministra financií Igora Matoviča, ale aj s prístupom nového premiéra, ktorý mnohí odborníci, ale aj opoziční politici považujú za pomerne benevolentný.

"Vážený pán poslanec, dovoľujem si Vám ako zástupcovi občanov v zákonodarnom zbore Slovenskej republiky v mene občanov Slovenskej republiky, ktorí sa na mňa obracajú, adresovať nasledovnú výzvu. Situácia, vyvolaná trvalou ignoráciou odpovedí súčasných reprezentantov výkonnej moci platených z daní občanov na otázky dotýkajúce sa života všetkých občanov Slovenskej republiky, sa stala neúnosnou," uviedol líder Dobrej voľby vo výzve s tým, že ani jeho mimoparlamentná strana nemá reálnu možnosť dostať odpovede na otázky, ktoré zaujímajú voličov a občanov tejto krajiny.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Obraciame sa preto na vás - poslancov NR SR ako zástupcov občanov v zákonodarnom zbore, ktorého jedna z najvýznamnejších úloh je kontrola výkonnej moci, aby ste si splnili svoju povinnosť voči občanom a uplatnili svoje poslanecké právo v rámci hodiny otázok (či prípadne využili svoje právo na interpeláciu člena vlády) a získali od predsedu vlády Slovenskej republiky odpovede," pokračoval ďalej vo výzve, ktorú zaslal poslancom.

Drucker pre Topky potvrdil, že vyžaduje odpovede na dole uvedené otázky s tým, že dodnes nevieme na základe čoho prebehlo nielen rokovanie o Sputniku, ale aj samotný nákup vakcín Sputnik V.

Aké otázky Druckera zaujímajú?

Kto, kedy a ako splnomocnil bývalého premiéra Igora Matoviča na dohadovanie dodávky vakcíny Sputnik V pre Slovenskú republiku?

Zdroj: TASR - Milan Kapusta

Povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvárané štátnymi orgánmi v mene štátu je zakotvená v zákone o slobode informácií (č. 211/2000 Z.z.) a tento zákon nepozná možnosť nezverejniť zmluvu na základe dohody zmluvných strán a teda ani medzi výrobcom Sputnika V a Ministerstvom zdravotníctva SR. Ako chcete občanom vysvetliť, prečo nie je zmluva na dodávku vakcíny Sputnik V zverejnená a ani nie je známe kto túto zmluvy podpísal. Odkiaľ ste ako predseda vlády SR čerpal podklady pre Vaše vyjadrenie o tom, že táto zmluva nie je utajená, ale iba neverejná. Čo podľa Vás (predsedu vlády SR) znamená tento rozdiel?

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kto, kedy a ako splnomocnil ministra financií Igora Matoviča na dohadovanie testovania vakcíny Sputnik V dodanej do Slovenskej republiky s inštitúciami iného štátu? Ktorý právny predpis Slovenskej republiky umožňuje takéto splnomocnenie a následné konanie ?

Zdroj: Tlačový odbor úradu vlády

Ako sa ako predseda vlády Slovenskej republiky pozeráte na skutočnosť, že na základe dohody ministra financií SR Igora Matoviča má vakcínu Sputnik V dodanú do Slovenskej republiky posudzovať inštitúcia v krajine, ktorej vláda nariaďuje takejto inštitúcii, ako má rozhodnúť ?

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ak platí čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, v zmysle ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, a neexistuje zákon, ktorý by umožňoval štátnemu orgánu (minister financií SR) konať tak ako konal v súvislosti s dohadovaním posudzovania vakcíny Sputnik V v Maďarsku, prekročil podľa Vás svoje zákonné právomoci? Ak áno, ako budete na takéto konanie nejakým spôsobom reagovať?

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aké kroky chcete ako predseda vlády SR podniknúť, aby ste zabezpečili, že členovia Vašej vlády budú v budúcnosti rešpektovať Ústavu Slovenskej republiky a jej právny poriadok, aby sa neopakovali kroky niektorého z členov Vašej vlády, ktoré ohrozujú dobré meno Slovenskej republiky, spochybňujú nezávislé a odborné inštitúcie vlastného štátu, útočia aj na vlastnú zahraničnú službu a samotného ministra zahraničných vecí SR ?

Zdroj: Maarty

Drucker ďalej dúfa, že odpovede, ktoré občanov zaujímajú budú zo strany poslancov NR SR zabezpečené.

Ako to vidí odborník?

Podľa politológa Miroslava Řádka má Druckerov podnet na GP skôr politický rozmer. "Tomáš Drucker sa snaží o zviditeľnenie ako predseda mimoparlamentnej politickej strany. Pri Igorovi Matovičovi by sa viac hodila žiadosť na jeho príbuzných o posúdenie jeho duševného zdravia vedúceho k zbaveniu jeho svojprávnosti," zdôraznil politológ, ktorý sa podobne pozerá aj na výzvu na interpreláciu. "Vnímam to ako súčasť politickej stratégie Tomáša Druckera. Ak by chcel skutočne len odpovede, obrátil by sa na zákonodarcov bez pozornosti médií," uzavrel odborník.