Rekordná úmrtnosť: Pandémia KORONAVÍRUSU zasiahla naplno! Zomrelo dvakrát viac ľudí než za posledné roky

BRATISLAVA - Vo februári tohto roka zomrelo takmer o 59 percent viac ľudí ako počas predošlých piatich rokov. V utorok o tom informoval Štatistický úrad SR s tým, že ide o rekordný počet. Každý piaty zomretý vo februári mal menej ako 65 rokov. Celkovo počet zomretých do 64 rokov prevýšil priemer o 43 percent. Najhoršia situácia bola v Trnavskom kraji.

Podľa ŠÚ SR ovplyvnila druhá vlna pandémie nového koronavírusu počty zomretých na Slovensku zásadným spôsobom a prepísala maximá mesačnej úmrtnosti aj vo februári 2021, a to už piaty mesiac za sebou.

VIDEO Štatistický úrad zverejnil predbežné dáta o úmrtnosti

Zomrela dvakrát viac ľudí

V súhrne za druhý mesiac roka 2021 zomrelo na Slovensku 7555 ľudí, čo je o 58,6 percenta viac ako bol priemer druhého mesiaca v predošlých piatich rokoch. Zatiaľ čo včase pred pandémiou sa februárový počet zomretých vkrajine pohyboval na úrovni 4300 až 5100 osôb, v tomto roku to bolo takmer o 2800 osôb viac ako vlani či predvlani. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých vo februári 2021, ktoré práve zverejnil Štatistický úrad SR, údaje sa budú v nasledujúcich týždňoch spresňovať).

Zdroj: Štatistický úrad SR

Dynamika rastu počtu zomretých sa veľmi mierne spomalila, ešte v januári dosahovala nadúmrtnosť 75 percent, v decembri minulého roka to bolo 60 percent. "Na celoslovenskej úrovni bola februárová nadúmrtnosť nižšia ako v januári, ale len nepatrne. Netreba však robiť predčasné optimistické závery, je potrebné počkať, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch. Celkové počty zomretých v porovnaní s predošlými rokmi sú základnými vstupmi na analýzy o vplyve COVID-19 na spoločnosť, neskôr sa doplnia ešte o štruktúry o príčinách úmrtí," spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Najhoršia situácia je medzi mladšimi seniormi

Podľa ŠÚ SR bola aj vo februári najhoršia situácia v kategórii mladších seniorov vo veku 65 až 74 rokov. Nárast zomretých v tejto vekovej skupine sa síce spomalil, ale oproti päťročnému priemeru zomrelo takmer dvojnásobne viac ľudí ako predošlé roky, a to o 92 percent viac.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Dáta o počtoch úmrtí v januári podľa úradu potvrdili, že nadúmrtnosť začala rásť aj vo vekovej skupine do 64 rokov. Aj vo februári mal každý piaty zomretý menej ako 65 rokov. Celkovo vo februári zomrelo v tejto vekovej kategórii 1625 osôb, v predošlých rokoch to bývalo 1100 až 1200 osôb. "Zatiaľ čo v iných vekových kategóriách nadúmrtnosť vo februári klesla, v skupine ľudí do 65 rokov sa udržala na januárovej výške," doplnila Podmanická.

V Trnavskom kraji zomrelo až o 90 percent viac ľudí

Z hľadiska krajov bola situácia najhoršia v Trnavskom kraji, kde zomieralo tento rok vo februári o vyše 90 percent viac ľudí ako v predošlých rokoch. "Tento región prevzal smutnú úlohu lídra v regionálnej nadúmrtnosti od Nitrianskeho kraja, ktorý mal extrémne vysoké čísla percentuálneho nárastu počtu úmrtí v januári," uviedla hovorkyňa úradu Jana Morháčová.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Nasledoval Nitriansky kraj, v ktorom zaznamenali nárast o 86,4 percenta zomretých. Za ním nasledoval Košický kraj s rastom o 78 percent zomretých. Banskobystrický a Bratislavský kraj mali prírastok počtu zomretých okolo hranice 50 percent. Najnižší rast počtu zomretých dosiahol v januári Žilinský kraj, kde počet zomretých prevýšil predošlé roky o 15 percent.

Zdroj: Štatistický úrad SR

V porovnaní s januárom nastal pokles dynamiky rastu počtu úmrtí vyjadrený v percentách v piatich krajoch. Súčasne v troch krajoch sa situácia zhoršila a došlo k nárastu, teda k zvýšeniu miery nadúmrtnosti, a to v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.